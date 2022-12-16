شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية خاصة بمناسبة ذكرى رحيل فايزة أحمد وفريد الأطرش بدار الأوبرا.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفالية خاصة تحييها دار الأوبرا المصرية يوم الأحد بمناسبة ذكرى رحيل أعلام الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربى وهما الموسيقار فريد الاطرش والمطربة فايزة أحمد حيث وذلك خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو صلاح غباشي في الثامنة على خشبة المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة مميزة من اعمال الراحلين منها موسيقى توتة - الحياة حلوة - ليالي الأنس - متحرمش العمر - يا أبو ضحكة جنان لـ فريد الأطرش ، أسمر يا أسمراني - غلطة واحدة - علشان بحبك - خليكوا شاهدين لـ فايزة أحمد، الى جانب عدد من مؤلفات كبار الملحنين منها نعم يا حبيبي - قولوله الحقيقة لـ كمال الطويل ، فاكرة لـ محمد الموجي، عرباوي - مطلوب من كل مصري لـ حلمي بكر ، على الحلوة والمرة - بايعني ولا شاريني لـ محمود الشريف .. أداء ايه عبد الله ، مؤمن خليل ، مصطفى النجدي، أجفان، تامر عبد النبي، نهاد فتحي، وليد حيدر ، رحاب عمر.

المعروف أن فريد الأطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود ، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي لسوريا، بدأ مشواره الفنى بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان ، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء كما لحن لعدد من الفنانين والفنانات العرب ، توفي فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عامًا تاركًا الحاناً خالدة مازلت تثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.

أما فايزة أحمد ولدت عام 1934 في صيدا بلبنان وقررت احتراف الغناء و كان عمرها11 عام ولقبت بكروان الشرق، تقدمت للإذاعة اللبنانية واعتمدت كمطربة وأدت بعض الأغنيات ثم تقدمت للإذاعة المصرية والتقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلا خطا غنائيا مميزا ، لحن لها أيضا كل من كمال الطويل، محمود الشريف، محمد الموجى، محمد عبد الوهاب، محمد سلطان ورياض السنباطى ثم التقى بها بليغ حمدي وقدم لها عدة أغانى بعدها اتجهت للتمثيل السينمائى وشاركت في ستة أفلام منها أنا و بناتي ومنتهى الفرح ورحلت عن عالمنا في 24سبتمبر عام 1983.