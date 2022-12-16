شكرا لقرائتكم خبر عن هنفضل نحلم.. شعار الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بوستر الدورة الرابعة التي تنطلق غدا السبت، ويحمل شعار "هنفضل نحلم".

ونشر المنتج والمخرج شريف مندور ملصق الدورة المقبلة عبر حسابه بموقع فيس بوك وكتب تعليقا عليهاأ: بقينا في سنة رابعة ... مؤسسة "بيت الفيلم" اللي أنا بتشرف برئاستها تطلق بوستر الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير ، و شعار الدورة "هنفضل نحلم" .. بنقولها من قلبنا ، حنفضل نحلم بالسينما وسحرها وجمالها، وبإننا قادرين نعمل مهرجان بدون ما أي سبونسر يدفع لنا جنيه واحد (كلها خدمات) و حتى وزارة الثقافة بتدعمنا بإنها تخفض شوية المبالغ الكبيرة اللي بندفعها إيجار للقاعات .. عموما اللي بجد بيحب السينما و الأفلام المختلفة معزوم عندنا، و كل العروض مجانية .. في إنتظاركم..

وأعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير، تكريم النجمة كندة علوش فى حفل افتتاح الدورة الرابعة التي تستمر حتى يوم 22 ديسمبر.

وتتضمن قائمة الأفلام المشاركة بالمسابقة الدولية الدورة الرابعة فيلم HAIR TIE, EGG من الصين وإخراج لو رونكسياو ، وتدور قصته حول "لين يوكي" طالبة نموذجية في مدرستها الابتدائية، تبلغ من العمر 11 عامًا تستعد لإلقاء خطاب عن عائلتها في اجتماع الآباء الليلة، ولكن بعد أن اكتشفت لين أنها تشارك نفس السر مع زميل مؤذ في الصف، بدأت في التفكير بالأمر مجددا. وأيضا تعرض أفلام North Pole من مقدونيا وصربيا، وThe Criminals إنتاج فرنسي رومانس مشترك، وLive till I die من السويد، وThe Tiktoker من الكاميرون، وBolide و4 AM من فرنسا، فيلم Safe للمخرج إيان بارلينج من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام عروض المهرجان في دار الأوبرا المصرية بقاعة مركز الإبداع الفني وسينما الهناجر وسينما الحضارة، وتتكون لجنة تحكيم الافلام القصيرة الدولية من الناقد السينمائي احمد شوقي، والسيناريست مريم نعوم، والمخرج سامح علاء والمخرج مراد مصطفى، فيما تتكون لجنة تحكيم أفلام الطلبة من المخرج طونى نبيه والمخرج ياسر شفيعي والناقدة منار خالد.

وتضم لجنة تحكيم الافلام الوثائقية المخرج السينمائى شريف فتحى، والناقد رامى المتولى والمخرجة حنان راضى، بينما تتكون لجنة تحكيم الافلام القصيرة العربية من المخرج السينمائى اشرف فايق رئيسا للجنة و الممثلة لبني ونس ومدير التصوير السينمائى مصطفى عز الدين، أما لجنة تحكيم الافلام القصيرة المصرية تتكون من المخرج السينمائى عماد البهات، الممثلة ثراء جبيل والناقد السينمائى أحمد سعد الدين.