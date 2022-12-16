شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف وتايسون يتاجران في الأعضاء البشرية بـ"شقو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجمان عمرو يوسف ومحمد ممدوح تايسون، تصوير أحداث فيلم "شقو"، ويجسدان شخصيتين يتاجران فى الأعضاء البشرية مما يدخلهما فى الكثير من المتاعب ضمن أحداث الفيلم التي تعتمد على الإثارة ، والفيلم من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

يشار إلى أن فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداث فيلم "شقو" فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.