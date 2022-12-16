شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 6 مخرجين إنتاجا فى المسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال موسوعة المسرح المصرى رصد الدكتور عمرو دوارة الكثير من الظواهر المسرحية والإحصائيات المفيدة للباحثين والدارسين في مجال المسرح والفنون والثقافة بشكل عام، ومن بين الإحصاءات المهمة على سبيل المثال أسماء المخرجين أصحاب أكبر إنتاج بالمسرح المصري فأكبر عدد من العروض كان من نصيب المخرجين الستة (طبقا للترتيب التنازلي) .. عزيز عيد (265)، علي الكسار (204)، يوسف وهبي (193)، جورج أبيض (141)، نجيب الريحاني (114)، عبد العزيز خليل (107).

جدير بالذكر أن الموسوعة تضم البيانات الخاصة بكل عرض والتى تشتمل على اسم العرض والفرقة المنتجة وتاريخ الإنتاج وأسماء جميع المبدعين المشاركين فى تقديمه (المؤلف/ المخرج/ مصمم الديكور/ الملحن أو المؤلف الموسيقي/ مجموعة الممثلين)، وذلك بالإضافة إلى ثلاث صور فوتوغرافية لكل عرض، وفي حالة تعذر الحصول على صور فوتوغرافية وخاصة خلال فترة البدايات الأولى (قبل عام 1915) فقد تم الاستعانة بأغلفة بعض المسرحيات أو الأفيشات الخاصة ببعض العروض ملصقات الدعاية) أو الاستعانة بالصور الشخصية للنجوم الأربعة المشاركين في بطولة العرض، كما تم أحيانا بعد ذلك – وفي أضيق الحدود - الاستعانة ببعض الصور السينمائية التي سجلت لنا ملامح وأعمال بعض نجوم المسرح الذين افتقدنا صورهم المسرحية.

يحسب لهذه الموسوعة اقتحامها لمناطق مجهولة من حياتنا المسرحية ورصد وتوثيق عروضها لأول مرة ومثال لذلك "مسارح الصالات" في منتصف الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي التي قدمت ما يزيد على ثلاثمائة وخمسين مسرحية، شارك في تقديمها كبار الكتاب (بيرم التونسي، أمين صدقي، بديع خيري، أبو السعود الإبياري)، وقام بإخراجها كبار المخرجين (عزيز عيد وبشارة واكيم وعبد العزيز خليل) كما شارك بالتمثيل فيها نخبة من كبار النجوم وفي مقدمتهم علي الكسار، فاطمة رشدي، بديعة مصابني، فتحية أحمد، رتيبة وأنصاف رشدي، ببا عز الدين، فهمي آمان، عبد الحليم القلعاوي، إسماعيل يس، تحية كاريوكا .