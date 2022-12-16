شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة ماجدة الخطيب.. تربطها صلة قرابة من الفنان زكى رستم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الجمعة، ذكرى وفاة الفنانة ماجدة الخطيب التى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم من عام 2006، نتيجة إصابتها بالتهاب رئوى حاد، وحدوث تسمم فى دمها وقصور فى وظائف المخ والكبد والكليتين ودخولها فى غيبوبة لمدة أسبوعين قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى تاركة العديد من الأعمال البارزة التي قدمتها في مشوارها الفني.

ولدت ماجدة الخطيب يوم 2 أكتوبر عام 1943 بالقاهرة وخال والدتها هو الفنان الراحل زكي رستم وهو من ساعدها كثيراً في الوسط الفني، بدأت مسيرتها الفنية في نهاية فترة الخمسينيات، حيث أحبت التمثيل منذ صغرها وشجعتها جدتها على الدخول، والتحقت بفريق التمثيل بالمدرسة، ولكن جاء دخولها عالم التمثيل وظهورها لأول مرة على الشاشة بالصدفة من خلال فيلم "حب ودلع" عام 1959.

شاركت ماجدة الخطيب بعد ذلك في فيلم "لحن السعادة" عام 1960 وتوالت أعمالها بعد ذلك في فترة الستينات، حتى جاء عام 1970 قدمت أول بطولة مطلقة لها مع المخرج حسن الإمام في فيلم "دلال المصرية" والذي لفت إليها الأنظار وكانت انطلاقتها الحقيقية في عالم الفن، وقدمت بعده أدوار البطولة في أفلام منها "لعبة كل يوم"، "شيء في صدري"، "شقة مفروشة"، "البعض يعيش مرتين".

ومن أفلامها الشهيرة أيضاً "قنديل أم هاشم"، "معسكر البنات، "بيت الطالبات"، "بنت من البنات"، "الست الناظرة"، "نصف ساعة جواز"، "لعبة كل يوم"، "الشوارع الخلفية"، "الحب تحت المطر"، "أخواته البنات"، "أفواه وأرانب"، "حبيبي دائما"، "حكمت المحكمة"، "أمهات في المنفى"، "مملكة الهلوسة"، "غدا سأنتقم"، "الهروب من الخانكة"، "العوامة 70"، و"حدوتة مصرية".

وفى الدراما التليفزيونية شاركت ماجدة الخطيب في مسلسلات "العصيان"، "ريا وسكينة"، "بنت بنوت"، "حضرة المتهم أبي"، "قلب الدنيا"، "المنصورية"، "زهرة في الأرض البور"، "أحلام البنات"، "بطة وأخواتها"، "شمس يوم جديد"، "نعتذر عن هذا الحلم"، "أمانة يا ليل"، "حد السكين"، "زيزينيا"، و"الإمبراطور"، و"امرأة من الصعيد الجواني".

تزوجت الفنانة ماجدة الخطيب خلال حياتها مرتين، الزوج الأول كان أحد رجال الثورة وهو محمد رياض لكنها لم تستمر معه وانفصلت دون أن ترزق بأطفال، وفي عام 1974 تعرفت على رجل الأعمال السكندري مدحت الهواري وتزوجت منه ورغم محاولات كثيرة لإنجاب أطفال إلا أنها لم تستطع وانفصلت عنه في عام 1976.