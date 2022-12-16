شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح البالون ينتج مسرحية عن الشيخ سلامة حجازى ومواجهته لأغانى المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، لتقديم المسرحية الاستعراضية الغنائي "يا..شيخ سلامة" التي تتناول سيرة الشيخ سلامة حجازي، مازجة إياها بظاهرة المهرجانات المنتشرة الآن، أى أن استدعاء سيرة الشيخ سلامة حجازى الآن ليست في حد ذاتها مجرد استعادة سيرة أحد رواد المسرح الغنائي في مصر، بقدر ما هي فرصة لطرح الأسئلة على الواقع الغنائي في مصر الآن، وما أصابه من أمراض تجسدها ظاهرة المهرجانات في أغلب ما تقدمه من أعمال.

المسرحية كتابة وأشعار يسرى حسان، الألحان والغناء علي الهلباوي، استعراضات أشرف شرف الدين، ديكور حمدي عطية، إخراج محمد الدسوقي.

بطولة المسرحية لكل من علي الهلباوي، نهله خليل، مراد فكري ،سلمي عادل ،حسني عكري، أحمد شومان ، يوسف عبيد ، سيد عبد الرحمن ،محمد عمر ،صابر عبد الله ، اسيا ،محمد ابو عيسي ، ريهام درويش ،محمود بيومي ،أحمد مصطفي ،ابراهيم غنام ،حسام فتحي ،علي إبراهيم ،شيماء الهلالى ، وأسرة التنفيذ شيماء ربيع، وليد الجلاد ،احمد يونس ،نهي بدر ،محمود إسحاق ،ابراهيم ابو النجا، وإضاءة ابو بكر الشريف ،ملابس و اكسسوارات، هبة محمود ،مدير الانتاج أمل حبيب، والمسرحية تعرض قريبا على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون.