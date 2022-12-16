شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان فى حى العجوزة بسبب "بابا المجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم مصطفى شعبان تصوير مشاهد مسلسله الجديد "بابا المجال" فى أحد مستشفيات حى العجوزة، ليخرج عدة أيام من ديكوره الأساسى بالحطابة بحى القلعة، ويعود شعبان بهذا المسلسل من جديد إلى الدراما الشعبية التى تميز فيها من قبل فى عدد من الأعمال الدرامية، وحرص شعبان خلال الفترة الماضية على تكثيف التدريبات البدنية والنفسية من أجل تقديم عمل يليق بمشواره الفنى، خصوصا أنه وعد جمهوره بشخصية مفاجأة فى هذا العمل.

مسلسل بابا المجال بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، ياسمين رئيس، جومانا مراد مع النجمه الكبيرة سوسن بدر، و النجم الكبير رياض الخولي، ومجموعه من النجوم ابرزهم محمد نجاتي، محمود حافظ، سماء ابراهيم، عارفه عبدالرسول، محمد رضوان، ، فرح يوسف، أحمد كشك هبه حسن، اسماء سليمان و الطفله كارما موسي ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على وعصام العرجانى وتدور أحداثه فى إطار دراما شعبيه اجتماعيه.

ويعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع بين مصطفى والمخرج أحمد خالد موسى بعد أن قدما سويًا مسلسل ملوك الجدعنة الذي عرض في رمضان 2021، وحقق العمل وقتها نجاحًا كبيرًا وكان يحتل تريندات السوشيال ميديا، بعد عرض كل حلقة، وشارك فيه عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف وآخرين.

كما شارك مصطفى في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل دايمًا عامر، إخراج مجدي الهواري والذي سلط الضوء من خلاله على جهود الدولة في تطوير أنظمة التعليم في مصر وشارك في العمل كوكبة كبيرة من النجوم منهم لبلبة، صلاح عبدالله، محمد ثروت، كريم عفيفي، وميرنا نور الدين.