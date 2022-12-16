شكرا لقرائتكم خبر عن 360 ألف دولار لفيلم بريندان فريزر الجديد The Whale بـ6 دور عرض أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم The Whale إيرادات وصلت إلى 360 ألف دولار بـ6 دور عرض أمريكية، منذ طرح العمل يوم 9 ديسمبر الجارى، على أن يصل العمل الجديد لعدد أكبر من دور العرض الأمريكية وحول العالم، خلال الفترة المقبلة.

يدور فيلم The Whale الجديد حول محاولة مدرس اللغة الإنجليزية المنعزل إعادة الاتصال بابنته المراهقة المنعزلة، ما يجعله يواجه بعض العقبات التى يحاول تخطيها، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعة و57 دقيقة.

فيلم The Whale من بطولة بريندان فريزر، سادي سينك، تاي سيمبكينز، هونج تشاو، سامانثا مورتون، ساتيا سريدهاران، جيسي سينك.

وينضم ذلك الفريق إلى أرونوفسكي مرة أخرى والمصور السينمائي ماثيو ليباتيك، الذي صور أيضًا العرض الأول لفيلم أوليفيا وايلد في البندقية "Don’t worry darling"، وقام ماثيو ليبيتيك بتصوير كل فيلم من أفلام أرونوفسكي حتى الآن، باستثناء "The Wrestler”، حيث عملت ماريز ألبيرتي كمصورة سينمائية.