شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن بلال سرور: فخور بـ ويجز وأغنية "عز العرب" فى كأس العالم بمواصفات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الملحن بلال سرور بأغنية "عز العرب" لمطرب الراب المصرى ويجز، وهى الأغنية الرسمية لحفل ختام بطولة كأس العالم المقامة بدولة قطر، معربا عن سعادته باختيار ويجز لهذا الحدث الكبير وتمثيله لمصر.

وقال الملحن بلال سرور في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أنا مبسوط وفخور إن فنان مصري بيغني أغنية رسمية في أكبر مناسبة رياضية فى العالم وهى أغنية عز العرب، لأن الأغنية حلوة أوى وبمواصفات عالمية وفى رأيى أن ويجز أحسن اختيار في هذا الحدث الكبير".

وتابع بلال سرور: "أنا بحب ويجز وبحب تجربته وبحترمها وهي ممكن تكون أهم معادلة فنية من سنين كتير، ومستني منه لسه نجاح أكبر ولسه هيتطور اكتر، وربنا يوفقه".

وكان الحساب الرسمي للفيفا طرح الأغنية الرسمية لـ كأس العالم المقام حاليا في قطر التى قام بغنائها مغنى الراب المصرى ويجز، الأغنية طرحت تحت اسم "عز العرب"، ومن إخراج على العربي، وحققت نجاحا مبهرا بعد طرحها بساعات، وحققت مشاهدات وصلت ما يقرب من نصف مليون مشاهدة في أولى ساعات طرحها.

أغنية "عز العرب" غناء وكلمات وألحان وتوزيع مطرب الراب المصري ويجز، والجدير بالذكر أن على العربي وويجز قد تعاونا من قبل فى الأغنية الرسمية الخاصة بالفيلم الوثائقي كباتن الزعتري الذى اخرجه وانتجه على العربي وفاز بالعديد من الجوائز العالمية، ويشار إلى أن فيديو كليب "عز العرب" مدير التصوير له فوزي درويش ومصممة الرقصات ليلى غالب.