شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر لـ أنغام: بدأت الغناء بالصدفة فى أتوبيس رحلة للعريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان مصطفي قمر خلال استضافته ببرنامج "أنغام" تقديم النجمة أنغام علي قناة Dmc: "أتذكر العديد من المواقف من طفولتى، فأتذكر منزلنا في بحري والحضانة التي كنت أذهب لها وأنا في سن الرابعة، وكانت تقع خلف المنزل، ثم نقلنا لسبورتنج بعد ذلك ولمدة عشرين عام".

وتابع مصطفي قمر: "علاقتي بالموسيقى بدأت وأنا في الصف الرابع الابتدائي عندما سألت مدرسة الموسيقي وكانت اسمها (أم كلثوم) من يحب أن يعزف على الماندولين، وبدون تردد أجبت أنا بالرغم كنت وقتها طفل خجول لأبعد حد، لكن لم أستطع مقاومته، ثم بعد ذلك تعلمت الجيتار، وبدأت علاقتي بالغناء عندما كنت في رحلة مع العائلة للعريش وبدأت أغنى معهم وفجأة سكت الجميع ليسمعوا صوتي، فانتبهت لذلك وأتذكر أنني لم أتوقف عن الغناء طيلة الرحلة".

وتابع مصطفى قمر: "كنت أحلم دائما وأنا صغير بالنجومية وأنني مثل عبد الحليم حافظ ، وأحيانا كنت أحب الليل كي أبدأ في التخيل والحلم، وبدأت خطواتي في المشوار الفني من كلية التجارة التى أراد أبي أن ألتحق بها بالرغم من أنني كنت أريد الالتحاق بالهندسة ولكنه رفض، فذهبت كلية التجارة منذ أول يوم بالجيتار وهذا الأمر كان غريبا على الجامعة كلها".

يذكر أن برنامج أنغام الجديد يعرض عبر منصة WATCH IT الرقمية، بجانب بث البرنامج عبر قناة دبي الفضائية، يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

وتستضيف أنغام خلال البرنامج نجوم الطرب والغناء من مصر والوطن العربي، ويتطرق البرنامج في الحديث عن مشوار كل نجم منذ بدايته وحتى أصبح من نجوم مصر والوطن العربي، مرورًا بالصعوبات التي عاشها كل نجم خلال مرحلة معينة في مشواره الفني.