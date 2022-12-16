شكرا لقرائتكم خبر عن على العربى مخرج أغنية المونديال "عز العرب" لـ ويجز: العمل رسالة سلام للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج علي العربي مخرج كليب أغنية "عز العرب" لـ ويجز، لكأس العالم، لـ ”الخليج 365” إن الأغنية، هي رسالة ترحاب وحب وسلام من العرب للعالم كله، ولجماهير كرة القدم وللعرب أيضا.

وأضاف المخرج علي العربي أن الأغنية بالعربي لتصل لكل العرب وتكون بمثابة ترحاب من العرب للعالم، ولجمهور كأس العالم.

وكان الحساب الرسمي للفيفا طرح الأغنية الرسمية لـ كأس العالم المقام حاليا في قطر التى قام بغنائها مغنى الراب المصرى ويجز، الأغنية طرحت تحت اسم "عز العرب"، ومن إخراج على العربي، وحققت نجاحا مبهرا بعد طرحها بساعات، وحققت مشاهدات وصلت ما يقرب من نصف مليون مشاهدة في أولى ساعات طرحها.

أغنية "عز العرب" غناء وكلمات وألحان وتوزيع مطرب الراب المصري ويجز، والجدير بالذكر أن على العربي وويجز قد تعاونا من قبل فى الأغنية الرسمية الخاصة بالفيلم الوثائقي كباتن الزعتري الذى اخرجه وانتجه على العربي وفاز بالعديد من الجوائز العالمية.

يشار إلى أن فيديو كليب "عز العرب" مدير التصوير له فوزي درويش ومصممة الرقصات ليلى غالب.