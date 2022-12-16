شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم ستيفن بوس.. أشهر حالات انتحار المشاهير ونجوم السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ عدد من مشاهير الفن بمختلف دول العالم إلى التخلص من حياتهم، ما أصاب محبيهم بحزن شديد، خصوصا أن بعضهم لم تظهر عليهم أى علامات تشير إلى أنهم سوف يقدمون على الانتحار، وآخرهم الممثل والمنتج ستيفن بوس tWitch الذى عُثر عليه منتحرا عن عمر ناهز 40 عاما بأحد الفنادق.

وقالت زوجته اليسون هولكر بوس: من أثقل الأشياء على قلبى أن أخبر الجميع بوفاة زوجى ستيفن، الذى كان يضىء كل غرفة يدخل إليها، وكان ينشر الحب أينما ذهب وهو العمود الفقرى لعائلتنا.

وتشير تقاير إلى أن ستيفن بوس كان طبيعيا ولا يمر بأي أزمة وإقدامه على الانتحار أمر مفاجئ ويصيب الجميع بالربكة والحيرة، خاصة أن آخر فيديو نشره كان رقصة له ولزوجته قبل يومين من وفاته عبر حسابه بموقع إنستجرام.

ومن مشاهير هوليوود الذى أصاب خبر انتحارهم محبيهم بصدمة كبيرة، النجم روبن ويليامز الشهير بمرحه وأفلامه الكوميدية، لكنه انتحر عام 2014 وشنق نفسه. وبعد فترة كثيرة من الجدل والحيرة التي أصابت جمهوره، خرجت زوجته لتعلن أنه عاني في الفترة الأخيرة من حياته من مرض عصبي اسمه "خَرَف أجسام ليوي"، وساءت حالته بشدة.

ولم يصدق الكثيرون خبر انتحار مارلين مونرو الممثلة ذائعة الصيت فى منتصف القرن الماضى، وأيقونة الجمال فى السينما العالمية، لكنها انتحرت عام 1962 وسط عدة نظاريات عن سبب وفاتها أبرزها تناولها جرعة زائدة من الأدوية.

وبـ4 كلمات فقط ودعت داليدا الحياة عام 1987 إذ كتبت قبل انتحارها رسالة: "الحياة لا تُحتمل. سامحونى"، وقال شقيقها أورلاندو إن سبب انتحارها يرجع إلى مرضها منذ الصغر وأيضا شعورها بفشل علاقتها العاطفية، خاصة الأخيرة مع الطبيب فرانسوا نودى.

وفى قمة شهرتها انتحرت الممثلة البريطانية لوسي جوردن عام 2009 ووجدت الشرطة جثتها بشقتها في باريس، وقالت تقارير خبرية إنها انتحرت بسبب انتحار صديقتها قبلها با.

وبعد فترة اكتئاب طويلة جعلته مدمنا وخارجا عن القانون انتحر جونى لويس بعد وصوله لشهرة واسعة النطاق خاصة بعد فيلم Aliens vs Predators.