شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى يشيد بـ"ويجز" بعد طرحه الأغنية الرسمية لحفل نهائى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الناقد الكبير طارق الشناوى عن طرح "ويجز" الأغنية الرسمية للمونديال قبل نهائى كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا يوم الأحد المقبل قطر 2022، واصفا إياه بأنه اسم يتحدث باسم مصر.

واستشهد الناقد طارق الشناوى فى تصريح لـ"الخليج 365" بلقاء نادر للملحن الكبير بليغ حمدى، قال فيه عن الجيل الجديد من المطربين: "يمكن أنا مش حابب كل الجديد، لكن أنا مع الجديد"، لافتا إلى أنه خلال هذا اللقاء أشاد بالصوت الجديد وقتها عمرو دياب.

وأضاف طارق الشناوى أن هذا التصريح عمره تجاوز 30 عاما صدر عن فنان لحن لكبار النجوم أمثال أم كلثوم ووردة وعبد الحليم حافظ، فكيف نجرؤ نحن على مهاجمة الأشكال الجديدة من المطربين.

وتساءل طارق الشناوى مستنكرا الهجوم على "ويجز": "بستغرب من الهجوم.. ليه لما مطرب ينجح ويغنى باسم مصر نهاجمه ونصادر عليه، بدلا من أن نفخر به.. مش ده مصري!".

وأكد طارق الشناوى: "لا بد أن نسأل أنفسنا لماذا يسمع الشباب ويجز، فالمغنى أنواع متعددة، ونحن لسنا أصحاب الذوق الوحيد".

وطرح الحساب الرسمي للفيفا الأغنية الرسمية لـ كأس العالم المقام حاليا في قطر التى قام بغنائها مغنى الراب المصرى ويجز، الأغنية طرحت تحت اسم "عز العرب"، ومن إخراج على العربي، وحققت نجاحا مبهرا بعد طرحها بساعات، وحققت مشاهدات وصلت إلى 258 ألف مشاهدة، وأكثر من 27 ألف إعجاب.

أغنية "عز العرب" غناء وكلمات وألحان وتوزيع مطرب الراب المصري ويجز، والجدير بالذكر أن على العربي وويجز قد تعاونا من قبل فى الأغنية الرسمية الخاصة بالفيلم الوثائقي كباتن الزعتري الذى أخرجه وانتجه على العربي وفاز بالعديد من الجوائز العالمية. يشار إلى أن فيديو كليب "عز العرب" مدير التصوير له فوزي درويش ومصممة الرقصات ليلى غالب.