شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تصوير كليب الأغنية الرسمية لـ كأس العالم "عز العرب" لـ ويجز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مطرب الراب المصرى ويجز، تريند موقع يوتيوب بأغنيته الجديدة "عز العرب" وهى الأغنية الرسمية لكأس العالم المقام بدولة قطر، التي طرحتها "فيفا" اليوم، وننشر صورا من كواليس تصوير كليب الأغنية التي جمعت ويجز والمخرج على العربى.

وكان الحساب الرسمي للفيفا طرح الأغنية الرسمية لـ كأس العالم المقام حاليا في قطر التى قام بغنائها مغنى الراب المصرى ويجز، الأغنية طرحت تحت اسم "عز العرب"، ومن إخراج على العربي، وحققت نجاحا مبهرا بعد طرحها بساعات، وحققت مشاهدات وصلت ما يقرب من نصف مليون مشاهدة في أولى ساعات طرحها.

أغنية "عز العرب" غناء وكلمات وألحان وتوزيع مطرب الراب المصري ويجز، والجدير بالذكر أن على العربي وويجز قد تعاونا من قبل فى الأغنية الرسمية الخاصة بالفيلم الوثائقي كباتن الزعتري الذى اخرجه وانتجه على العربي وفاز بالعديد من الجوائز العالمية.

يشار إلى أن فيديو كليب "عز العرب" مدير التصوير له فوزي درويش ومصممة الرقصات ليلى غالب.



المخرج على العربى من كواليس تصوير اغنية عز العرب لـ ويجز



كواليس تصوير اغنية عز العرب لـ ويجز



ويجز والمخرج على العربى

وهذه كلمات الأغنية:

أنا أدرى مين أنا يا حبيبي

ومؤمن إن السعي هيغير مصيري

رميت والبحر يشهد

بتعوزني تلاقيني

بطل وقت المواجهة وشعب مستنيني

زي ما أكون بحلم

تعالى شوف الشغل

في السما بلمع

ومش مستني الشكر

بالظبط دي كورة

علشان كدا بغني

بقول ومن قلبي

الكورة تسمعني

حيوا اللي يجمعنا وما عاش اللي يفرقنا

غنيها وسمعنا، حيوا كل عباد الله

حيوا اللي يجمعنا وما عاش اللي يفرقنا

غنيها وسمعنا، حيوا كل عباد الله

عز العرب تعالى شوف الكرم

عندي كورة وهدف، عندي كورة وطرب

عز العرب تعالى شوف الكرم

عندي كورة وهدف، عندي كورة وطرب

حيوا مرحب والشباك طارحة

العرب ترعاكي يا فرحة

سدد وأنا أشوف أقول ما شاء الله

من قطر لكل عباد الله

ما يجيبهاش غير أبطالها

وفلوس مدفوع بحضرها

كل البشر هتشرفنا

كل العالم هنعرفهاش