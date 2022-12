شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات AVATAR 2 تتجاوز نصف مليون جنيه بأول أيام عرضه فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم AVATAR 2 تريند محرك البحث جوجل، بعد استقبال دور العرض المصرية له، حيث تجاوزت إيرادات الجزء الثاني من الفيلم العالمي «Avatar: The Way of Water»، أمس الأربعاء بأول أيام عرضه النصف مليون جنيه.

فيلم Avatar: The Way of Water أو كما يقال " AVATAR 2" يدور حول جيك سولي الذى يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وبمجرد عودة تهديد مألوف لإنهاء ما كان قد بدأ سابقًا، يجب على جيك العمل مع Neytiri وجيش سباق Na'vi لحماية كوكبهم، ووصلت مدة الفيلم إلى ثلاث ساعات و 12 دقيقة.

ويقوم ببطولة فيلم Avatar: The Way of Water كل من سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيغورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، كليف كورتيس، جويل ديفيد مور، إيدي فالكو، بريندان كويل، جيماين كليمان، جيمي فلاترز، ترينيتي جو لي بليس.

وكان قد مر 12 عاما على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).