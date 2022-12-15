شكرا لقرائتكم خبر عن فى الويك إند.. فيلم Avatar: The Way of Water وجهتك فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظر كثير من عشاق فيلم Avatar، طرح الجزء الثانى من العمل، الذى طرح تحت اسم Avatar: The Way of Water بداية من يوم 14 ديسمبر الجارى بدور العرض المصرية، وذلك قبل طرحه بدور العرض الأمريكية بيومان، حيث سيطرح يوم 16 ديسمبر الجارى.

وبالتالى فإن طرح فيلم Avatar: The Way of Water قبل "الويك إند" ميزة كبيرة لكل منتظرى العمل، وهذه 3 أسباب لـ مشاهدة فيلم Avatar: The Way of Water في الويك أند:

يمكنك مشاهدة الجزء الأول من العمل الذى طرح في 2009 قبل مشاهدة الجزء الجديد من Avatar: The Way of Water .

. مدة العمل 3 ساعات و 12 دقيقة وبالتالي فلن تتمكن من مشاهدته خلال أيام الأسبوع العادية.

لا توجد مباريات لـ كأس لعالم خلال الخميس والجمعة ما سيساعد عدد أكبر من منتظرى العمل من مشهاهدته.

فيلم Avatar: The Way of Water يدور حول جيك سولي الذى يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وبمجرد عودة تهديد مألوف لإنهاء ما كان قد بدأ سابقًا، يجب على جيك العمل مع Neytiri وجيش سباق Na'vi لحماية كوكبهم، ووصلت مدة الفيلم إلى ثلاث ساعات و 12 دقيقة.

ويقوم ببطولة فيلم Avatar: The Way of Water كل من سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيغورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، كليف كورتيس، جويل ديفيد مور، إيدي فالكو، بريندان كويل، جيماين كليمان، جيمي فلاترز، ترينيتي جو لي بليس.

وكان قد مر 12 عاما على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).