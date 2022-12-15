شكرا لقرائتكم خبر عن 35 عرضا بقائمة العروض الطويلة بمهرجان "مسرح الجنوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة عن اختيار 35 عرضا مسرحيا في القائمة الطويلة للعروض المشاركة فى الدورة السابعة من المهرجان، والمقامة خلال الفترة من 7 : 12 مارس المقبل بمحافظة قنا برعاية وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية .

وقال المؤلف بكرى عبد الحميد مدير المهرجان إن عدد العروض التى تقدمت للدورة السابعة هذا العام وصلت إلى 350 عرضا مسرحيا من 5 قارات، تم اختيار 35 عرضا فى القائمة الطويلة للعروض ففى المسابقة الرسمية عرض عوين ( مصر ) , قصاصات ورق ( مصر ) , , المفارقة ( بولندا) , عرس الدم ( اسبانيا ) زوجة الخباز ( فرنسا ), أوفيليا فيجتيرانو (إسبانيا ), عندما يكون قوس قزح كافى ( الهند ) , الوهم (إيطاليا ) , لاجلى ( كوريا الجنوبية ) , حالة خاصة ( تونس ) , تراك A4( العراق) راجع (فلسطين ), ليلة الانحوتة ( الاردن ) , دبليو سي ( المغرب ) , حكاية المحطات (سلطنة عمان) , شفيقة ومتولى ( مصر ), توحش ( العراق ) , مشاعر( تونس ) , الآلهة غير ملامة (غانا ) مافا ( نيجيريا ) وجع الاحلام (مصر).

وفى برنامج مسرح الشارع عرض سأموت فى المنفى ( فلسطين ), الموت في فصول الأربعة ( المانيا / السويد / كندا / كوردستان العراق ) مكاريو يموت جوعا ( اسبانيا ) , فئران السلطان (السودان ), الشيخ بنتالوني و العرائس ( الجزائر ) , ديك ( الاردن ), بلا حدود( كردستان العراق ) أبوكاليبس ( تونس) حكايات مصرية ( مصر ).



عروض مهرجان مسرح الجنوب



عروض مهرجان مسرح الجنوب



عروض مهرجان مسرح الجنوب