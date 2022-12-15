شكرا لقرائتكم خبر عن شاعر السينما التسجيلية على الغزولى: إطلاق قناة وثائقية مصرية حلم تحقق أخيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد شاعر السينما التسجيلية المخرج الكبير على الغزولى بخطوة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تدشين قطاعًا للإنتاج الوثائقى، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية.

وأكد الغزولي أن فكرة تدشين قناة وثائقية مصرية أمل كبير وحلم كان يطالب به هو وصناع السينما التسجيلية والوثائقية، وأخيرا سيتحقق، مشيرا إلى أن القناة دفعة قوية للأفلام التسجيلية ونافذة عرض مهمة.

وأضاف الغزولى أن المركز القومي للسينما لديه الكثير من الأفلام، الصالحة للعرض، خاصة أن مصر لها تاريخ كبير في هذا المجال والأعمال التسجيلية خدمة للمجتمع وإنتاجها ليس للربحية.

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدشينها قطاعًا للإنتاج الوثائقي، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، على أن يبدأ بثها التجريبي في يناير 2023، وإطلاقها رسميًا في مايو من نفس العام.

كما قررت الشركة المتحدة تعيين كل من الإعلامي أحمد الدريني رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي شريف سعيد رئيسًا للقناة الوثائقية،.

تأتي تلك الخطوة إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.