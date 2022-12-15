شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحيى حفلا غنائيا بالأردن اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة كارول سماحة، حفلاً غنائيًا اليوم الجمعة بالأردن بالتزامن مع احتفالات أعياد الكريسماس والعام الميلادى الجديد وتقدم كارول بالحفل باقة من أغانيها التى عشقها الجمهور منها مغرومين بمين، اتطلع فيه.

وكانت قد وجهت كارول سماحة، رسالة للنجمة أنغام بعد تعافيها من أزمتها الصحية التى ألمت بها خلال الفترة الأخيرة، وكتبت كارول عبر حسابها على تويتر، قائلة: "فترة صعبة إن شاء الله ما بترجع حبيبتى الحمد لله على سلامتك ورجعوك إلنا ولجمهورك كلنا بنحبك".

طرحت النجمة كارول سماحة مؤخرا أغنيتها الجديدة "مغرومة بمين"، وتقدمها باللون الرومانسى بالتعاون مع المخرجة بتول عرفة، التى تعاونت معها سابقا فى 4 أعمالاً فنية حققا بها نجاحا مبهراً خلال الفترة الماضية.

كما حصدت كارول سماحة مؤخرًا جائزة نجمة الغناء اللبنانية للعام وأفضل أغنية لبنانية عن أغنية فوضى، من مهرجان "موريكس دور" في دورته الـ22 والذى يحمل عنوان "انهض يا لبنان".

وكانت آخر أعمال كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة" والتى قدمت من خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.