شكرا لقرائتكم خبر عن هنرى كافيل يعلن عدم تقديمه شخصية سوبر مان من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الممثل الأمريكى هنرى كافيل عن عدم أدائه شخصيته الشهيرة "سوبرمان"، مؤكداً بذلك التقارير التي خرجت مؤخراً بشأن إبعاده عن الدور بعد تغيير في القائمين على شركة الإنتاج DC Filmsالتي تتولى إنتاج الفيلم.

وكتب هنرى كافيل بهذا الشأن عبر حسابه على موقع انستجرام قائلاً إن مخرج الفيلم أخبره بذلك خلال اجتماع أخير بينهما، وذلك رغم الضجة الكبيرة خلال الفترة السابقة التي أكدت عودة كافيل لدور سوبر مان الذى لعبه في سلسلة سابقة حققت إيرادات ضخمة حول العالم.



هنرى كافيل

ويعد آخر أعمال هنرى مشاركته فى مسلسلThe Witcher إلى سلسلة كتب تحمل ذات الاسم للكاتب البولندى أندريه سابكوفسكى، حيث يتابع The Witcher قصة Geralt of Rivia، صياد الوحوش الانفرادى، الذى يكافح للعثور على مكانه فى عالم يثبت فيه الناس غالبًا أنهم أكثر شرًا من الوحوش، لكن عندما يدفعه القدر نحو ساحرة قوية، وأميرة شابة مع هدية خاصة، يجب أن يتعلم الثلاثة كيفية التنقل بشكل مستقل في القارة المتقلبة بشكل متزايد.