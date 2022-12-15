شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات أغنية ويجز الجديدة " عز العرب" الخاصة بـ كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الحساب الرسمي للفيفا الأغنية الرسمية لـ كأس العالم المقام حاليا في قطر التى قام بغنائها مغنى الراب المصرى ويجز، الأغنية طرحت تحت اسم "عز العرب"، ومن إخراج على العربي، وحققت نجاحا مبهرا بعد طرحها بساعات، وحققت مشاهدات وصلت إلى 258 ألف مشاهدة، وأكثر من 27 ألف إعجاب.

أغنية "عز العرب" غناء وكلمات وألحان وتوزيع مطرب الراب المصري ويجز، والجدير بالذكر أن على العربي وويجز قد تعاونا من قبل فى الأغنية الرسمية الخاصة بالفيلم الوثائقي كباتن الزعتري الذى اخرجه وانتجه على العربي وفاز بالعديد من الجوائز العالمية.

يشار إلى أن فيديو كليب "عز العرب" مدير التصوير له فوزي درويش ومصممة الرقصات ليلى غالب.



ويجز

وهذه كلمات الأغنية:

أنا أدرى مين أنا يا حبيبي

ومؤمن إن السعي هيغير مصيري

رميت والبحر يشهد

بتعوزني تلاقيني

بطل وقت المواجهة وشعب مستنيني

زي ما أكون بحلم

تعالى شوف الشغل

في السما بلمع

ومش مستني الشكر

بالظبط دي كورة

علشان كدا بغني

بقول ومن قلبي

الكورة تسمعني

حيوا اللي يجمعنا وما عاش اللي يفرقنا

غنيها وسمعنا، حيوا كل عباد الله

حيوا اللي يجمعنا وما عاش اللي يفرقنا

غنيها وسمعنا، حيوا كل عباد الله

عز العرب تعالى شوف الكرم

عندي كورة وهدف، عندي كورة وطرب

عز العرب تعالى شوف الكرم

عندي كورة وهدف، عندي كورة وطرب

حيوا مرحب والشباك طارحة

العرب ترعاكي يا فرحة

سدد وأنا أشوف أقول ما شاء الله

من قطر لكل عباد الله

ما يجيبهاش غير أبطالها

وفلوس مدفوع بحضرها

كل البشر هتشرفنا

كل العالم هنعرفها