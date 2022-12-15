شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عرض 5 أفلام بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض خلال المسابقة الرسمية فى النسخة الرابعة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير العديد من الأفلام منها 5 أفلام من 4 دول عربية فى المسابقة الرسمية للمهرجان، الذى ينطلق السبت المقبل، وهى الفيلم المصرى أزرق مش قاتم لـمي زيادي والفلسطينيين "حمزة.. أطارد شبحًا يطاردني" لـورد كيال وضيف من ذهب لـسعيد زاغة، والسوداني طنين لـمحمد فاوي، والأردني تالافيزيون لـمراد أبو عيشة.

مهرجان القاهرة للفيلم القصير متخصص في عرض أفضل وأكثر الأفلام القصيرة الواعدة لصناع أفلام عرب، وتقام العروض في قاعة الإبداع الفني وسينما الهناجر ومركز سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية.

تفاصيل الأفلام الخمسة

أزرق مش قاتم

فيلم للمخرجة مي زيادي وشاركت في تأليفه مع أحمد عتيق، شارك في مهرجانات دولية منها روتردام للسينما العربية وشنجهاي للأفلام القصيرة، ويشارك في بطولته آية جمال وآدم أيوب وروضة خميس ومحمد حسيب (ضيف شرف).

ويصور الفيلم حياة فتاة ثلاثينية تعكس أحلامها أزمات أساسية في حياتها، إذ ترى في أحلامها علاقتها بـأبويها وحبيبها؛ هؤلاء الأشخاص المتعلقين بـالصدمة النفسية التي تؤرقها. فهناك نرى ما يختزنه لا وعي الفتاة من صراع معهم وتأثير العلاقات الثلاث على رؤيتها لذاتها ومن ثم تشكيل علاقتها بالعالم.

حمزة.. أطارد شبحًا يطاردني

حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ويدور حول حمزة، كهل يرفض التخلي عن روتين يلازمه منذ تحرر من السجن الإسرائيلي في كل صباح، يصل حمزة الغابة ليطارد أسدًا وهميًا لا وجود له. رغم توسل زوجته وسخرية جيرانه، يكافح الرجل لينتصر على الكائن الضاري. وفي نهاية كل معركة، يجد حمزة ملجأه الهادئ.

الفيلم من إخراج ورد كيال وهو فيلمه الأول و سيناريو مجد كيال. يشارك في بطولته كامل الباشا ومعتز ملحيس، بمشاركة ربى بلال، خلود طنوس، أسامة بواردي، شامخ بدرة، جوهرة سبيتي، سميرة خليلي، فاطمة نعراني.

طنين

فيلم سوداني شهد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من إخراج محمد فاوي، وشاركه في كتابة السيناريو أحمد شاويش ونورا عادل، ومن بطولة جسور أبو القاسم، زهرة منصور وعلي عبد الغفار.

وتدور الأحداث حول أم مريضة تراقب ابنها وابنتها وهما يواجهان مأساتها وواقعهم الجديد بينما تسوء حالتها الصحية.

ضيف من ذهب

شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان Urbanworld السينمائي، وحصل على عرضه العربي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وشارك في مهرجان مالمو للسينما العربية، ومهرجان ReelPalestine السينمائي، ويحكي الفيلم قصة عائلة فلسطينية توافق على استضافة سائحًا أمريكيًا شابًا تائهًا نتيجة لسوء فهم بسيط، ولكن ينتاب أحد أفراد الأسرة الشك حول هوية السائح عندما يفرض جيش الاحتلال منعًا للتجول داخل القرية.

الفيلم من تأليف وإخراج سعيد زاغة، وإنتاج ميس سلمان (شركة Nomadic Film House)، ويشارك في بطولته عدد من النجوم العرب هم علي سليمان، نسرين فاعور، ليث زعيتر ونبيل كوني.





تالافيزيون

فاز بجائزة أفضل فيلم روائي في مسابقة جوائز الأوسكار الطلبة مسجلًا أول فوز عربي في هذا الفئة، وفاز بجائزة اليسر الذهبي لأفضل فيلم قصير في مهرجان البحر الأحمر. وفي عرضه العالمي الأول بمهرجان ماكس أوفولس بألمانيا فاز بجائزتي الجمهور ولجنة التحكيم كما فاز بالجائزة الأولى لفيلم قصير من مهرجان فليكرز رود آيلاند السينمائي الدولي.

تدور أحداث الفيلم حول الطفلة تالا ذات الثمان سنوات، المحاصرة في واقع مزقته الحروب، فتجد الحرية والسلوان في تلفاز محظور. ولكن هذا التلفاز السري يتحول لمسألة حياة أو موت. الفيلم تأليف وإخراج مراد أبو عيشة، إنتاج أردني ألماني مشترك، وبطولة زياد بكري، عائشة بلاسم، وخالد الطريفي.