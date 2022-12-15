شكرا لقرائتكم خبر عن أمير رمسيس: تأسيس أول قناة وثائقية مصرية فكرة أكثر من عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائى بخطوة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تدشين قطاعًا للإنتاج الوثائقى، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، قائلا إنها فكرة أكثر من عظيمة، وأنه شخصيا نادى بذلك منذ عام 2013.

وأشار إلى أن غياب الإنتاج الوثائقى فى مصر فتح أبواب كثيرة لاستخدام السينما الوثائقية لتشويه المعلومات من قبل بعض الدول، بالإضافة إلى أن وجود مواهب كثيرة في هذا المجال جعلت العديد من المواهب لديها خبرات كونتها خارج مصر وهي قادرة أن تقدم محتوى مختلف في المجال.

وكان سبق وقدم أمير رميسي، الفيلم الوثائقي عن يهود مصر وهو يتبع تاريخ الطائفة اليهودية في (مصر) على مدار النصف الأول من القرن العشرين حتى وصول الرئيس (جمال عبد الناصر) للحكم ، كما يجري الفيلم على نحو مُوازٍ العديد من المقابلات الشخصية مع عدد من اليهود المصريين ، وحكاياتهم عن السنوات التي عاشوها في (مصر) قبل الخروج .

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت عن بدء البث التجريبى لقناة الأفلام الوثائقية الجديدة في يناير 2023، وإطلاقها رسميا فى مايو من نفس العام، كما قررت الشركة المتحدة تعيين كل من الإعلامى أحمد الدرينى رئيسا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي شريف سعيد رئيسا للقناة الوثائقية.