شكرا لقرائتكم خبر عن من مسرح الجامعة لعالم الشهرة .. أهم محطات محمد سلام فى عيد ميلاده الـ 39 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الفنان الكوميدى محمد سلام بعيد ميلاده ال 39 حيث ولد محمد سلام 15 ديسمبر عام 1983 في محافظة القاهرة، بدايته الفنية كانت من على مسرح كلية التجارة جامعة عين شمس، حيث التحق بمسرح الجامعة وهناك تم اكتشاف موهبته الفريدة وشارك في عدد من مسرحيات الجامعة وحصل أكثر من مرة على لقب أحسن ممثل، وبعد ذلك قرر الالتحاق بورشة الإبداع الفني تحت إدارة المخرج الكبير خالد جلال،

بدأ سلام الظهور تدريجيًا بجانب عدد من نجوم الكوميديا، وكان الفنان أحمد مكي هو من وقع على شهادة ميلاده الفنية من خلال دور هجرس في مسلسل الكبير أوي لينطلق من المزاريطة الى عالم النجومية والشهرة ويصبح من نجوم الكوميديا الأوائل في عالم الدراما والسينما، ثم تعتبر دنيا سمير غانم من أهم محطاته الفنية حيث كونا سويا ثنائى كوميدى حققا نجاحا مدويا من خلال عدد من المسلسلات منها " لهفة ونيللى وشيريهان وبدل الحدوتة تلاتة " وآخر أعماله التي اثبت فيها موهبته في عالم الكوميديا فيلم " عمهم " مع النجم محمد عادل إمام ومؤخرا اختاره الفنان محمد هنيدى ليشاركه فيلمه الجديد " نبيل الجميل أخصائي تجميل"

ومن أهم اعماله السينمائية

فيلم الرهينة

فيلم لا تراجع ولا استسلام

فيلم سيما علي بابا

فيلم كابتن مصر

فيلم كلب بلدي

فيلم جحيم في الهند

فيلم آخر ديك في مصر

فيلم عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي به الأمر إلى مهزلة

فيلم ليلة هنا وسرور

فيلم الفلوس

مسلسل الكبير أوي

مسلسل الجماعة

مسلسل شربات لوز

مسلسل نكدب لو قولنا مبنحبش