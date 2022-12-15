شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة موريس: تأسيس قناة أفلام وثائقية خطوة مهمة ونحن فى حاجة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الناقدة ماجدة موريس بخطوة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى تدشين قطاع للإنتاج الوثائقى، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، مؤكدة أنها خطوة مهمة جداً وإن كانت تأخرت بعض الشىء، ونحن فى أشد الحاجة لها بدلاً من أن نذهب لمشاهدة قنوات غير مصرية مثل فرنسا 24 أو القنوات اللى بتعمل وبتعرض أفلام وثائقية.

وأوضحت موريس، لـ"الخليج 365"، أن الأفلام الوثائقية لها تاريخ طويل، وهو الاسم النهائي للفيلم التسجيلى، لأننا ممكن نعمل فيلم تسجيلى عن اى حاجة وننزل نصور من موقع الحدث نفسه، واحنا عرفنا الفيلم التسجيلى من الأربعينيات من خلال المخرج سعد نديم الذى قدم العديد من الأفلام التسجيلة المهمة، وأصبح رائداً فيها ثم جاء بع ذلك جاء صلاح أبو سيف، في فترة عمله باستديو مصر وقدم عدداً من الأفلام التسجيلة.

وتابعت ماجدة موريس أنه مع افتتاح المعهد العالى للسينما عام 1957 والذى أتاح دراسة السينما بكل عناصرها ومنها الأفلام التسجيلة التي أصبحت وئائقية بعد ذلك، فهذه الأفلام تجعل هناك فرصة للحديث عن كل ما يريد أي أحد أن يعرفه على بلده، واتعملت في هذا الوقت مجموعة من الأفلام الرائدة وكانت عن السد العالى وبحيرة ناصر وغيرها.

واستكملت "بعد ذلك تولى ثروت عكاشة وزارة الثقافة وبعدها اتعمل المركز القومى للسينما وبه وحدة للأفلام التسجيلة وبعد ذلك أنشأ التليفزيون المصرى والذى كان مهتم بالافلام التسجيلية وكان في التليفزيون بعد ذلك المخرج خيرى بشارة والمخرج سعيد مرزوق الذين بدأ حياتهما كمخرجى أفلام تسجيلية وتم تكريم خيرى بشارة في الدورة السابقة من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلة فهو تاريخ طويل من الأفلام التسجيلية".

واستطردت ماجدة موريس حديثها قائلة "أقول كل ذلك للتذكرة فالأفلام التسجيلة أو الوثائقية لها تاريخ كبير في مصر، ولذلك أهلاَ بالقناة، وأتمنى أنها تعرض الأفلام القديمة والبارزة التي حصلت على العديد من الجوائز الدولية، وتكشف لنا خطتها وكيف سيتم توثيق مصر وحضارتها وكل شيء جميل فيها فهذا مهم وخطوة بارزة، فلا يصح أن يكون الجمهور أمام أفلام السينما والمسلسلات فقط دون منفذ لنوعية أخرى من السينما تتيح طرح موضوعات لا تطرح في الأفلام الروائية.

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت عن بدء البث التجريبى لقناة الأفلام الوثائقية الجديدة في يناير 2023، وإطلاقها رسميا في مايو من نفس العام، كما قررت الشركة المتحدة تعيين كل من الإعلامي أحمد الدريني رئيسا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي شريف سعيد رئيسا للقناة الوثائقية.