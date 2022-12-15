شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تهدى لبلبة الإقامة الذهبية تقديرا لمشوارها الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدت دولة الإمارات النجمة المصرية الكبيرة لبلبة الإقامة الذهبية، تقديرا لمشوارها الفنى الطويل الذى بدأ وهى فى عمر 5 سنوات، حيث قدمت 88 فيلما سينمائيا و268 أغنية ونالت العديد من الجوائز المهمة فى السينما المصرية.

ومن جانبها عبرت النجمة لبلبة عن سعادتها وفرحتها، خاصة أن الأمر جاء دون ترتيب، حيث كانت فى الإمارات لحضور إحدى الفعاليات، وتفاجأت بأن المسئولين عن الإقامة الذهبية يمنحونها تلك الإقامة.

وأضافت "بشكر دولة الإمارات وحكامها وشعبها على إهدائى الهدية الجميلة دى الإقامة الذهبية الغالية عليا زى ما شعب الإمارات غالى عليا وبحبه من قلبى ألف شكر".

النجمة لبلبة تم تكريمها فى حفل افتتاح الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الماضية، حيث تم منحها جائزة الهرم الذهبى لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، كما أقيمت ندوة لها على هامش المهرجان تحدثت فيها عن مشوارها وأعمالها الفنية والعديد من الكواليس التى واجهتتها فى حياتها.

وكان آخر أعمال لبلبة مسلسل "دايما عامر" فى شهر رمضان الماضى، والعمل بطولة مصطفى شعبان، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.



النجمة لبلبة



النجمة لبلبة



النجمة لبلبة



النجمة لبلبة



النجمة لبلبة



النجمة لبلبة