شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت تيخة يحتفل بعيد ميلاده الـ36 على طريقة عادل أمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم الخميس، الفنان مدحت تيخا بعيد ميلاده الـ36، حيث ولد يوم 15 ديسمبر 1986، ونشر تيخا على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك احتفالا بعيد ميلاده على طريقة إفيه الزعيم عادل إمام فى فيلم السفارة فى العمارة، حيث نشر صورة له من داخل سيارته معلقا: "مش أنا عيد ميلادى النهاردة"، وتفاعل معه متابعيه مهنئينه بعيد ميلاده متمنين له النجاح ودوام الصحة.



مدحت تيخا

يذكر أن مدحت تيخا بدأ حياته الفنية عام 2009 بتقديم أدوار صغيرة ونجح في فرض نفسه على الساحة الفنية، وذلك لموهبته التي استغلها أفضل استغلال، ورغم أنه حصر نفسه في الأدوار الكوميدية إلا أنه نجح فى إثبات موهبته الفنيةوخاصة فى دور سلام الذى قدمه مع النجم يحيى الفخرانى فى مسلسل "شيخ العرب همام" وآخر أعماله كانت فى فيلم بحبك مع النجم تامر حسنى.

يذكر أن الفنان مدحت تيخا كشف ذكرياته مع النجمين نور الشريف ويحيى الفخرانى أثناء بداياته فى عالم التمثيل، وقال مدحت تيخا الذى حل ضيفاً على الإعلامية نيرمين جمال فى برنامجها "ماليش فى الكورة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "نور الشريف أول لما شافنى بمثل قالى أنت لازم تتبخر ونصحنى أشتغل على نفسى كويس وقالى أنت مش بس كوميديان أنت تقدر تعمل كل الأدوار ومنحنى أول دور في مسلسل حضرة المتهم أبى".

وأضاف مدحت تيخا "كل الناس كانت بتقولى أنت شبه يحيى الفخرانى ولازم تشوف سكة وتعرف توصله ومعرفتش، لحد ما كنت فى شهر العسل لقيت تليفون بترشحيى لدور الشيخ سلام أمام العملاق يحيى الفخرانى".