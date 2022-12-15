شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل عن إطلاق المتحدة قناة وثائقية: شىء عظيم وأتمنى المنافسة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد دكتور مدحت العدل بخطوة الشركة المتحدة الأخيرة بعدما أعلنت عن نيتها فى إطلاق قناة جديدة وثائقية تظهر للعيان العام المقبل، قائلاً خلال تصريحات خاصة لموقع ”الخليج 365” "شىء عظيم جداً، وسعدت بتلك الخطوة، لكن ما أتمناه أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون فى قنوات مثل ديسكفرى وناشيونال جيوغرافيك".

واستكمل مدحت العدل: "أثق فى القدرات التى نمتلكها من مواهب عاملين وصناع، وخبرة كما أتمنى وجود المحتوى والقيمة والقدرة التى تعكس ذلك خلال ما ستقدمه القناة ما يؤهلها ويمنحها القدرة على منافسة القنوات المنافسة مما صار لديها باع فى تلك المنطقة التى تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت تدشينها قطاعًا للإنتاج الوثائقى، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، على أن يبدأ بثها التجريبى فى يناير 2023، وإطلاقها رسميًا فى مايو من نفس العام.

كما قررت الشركة المتحدة تعيين كل من الإعلامى أحمد الدرينى رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقى، والإعلامى شريف سعيد رئيسًا للقناة الوثائقية.

تأتى تلك الخطوة إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقى وصناعته، فى أعقاب التجربة المميزة التى قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.