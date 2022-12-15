شكرا لقرائتكم خبر عن بدون بن أفليك .. جينيفر لوبيز فى شوارع لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت المغنية والممثلة جينيفر لوبيز بأناقتها مؤخراً عندما خرجت في لوس أنجلوس بعد ظهر الأربعاء الماضى وهي برفقة اثنين من حراس الأمن الخاصين بها، حيث ارتدت معطف فرو بني فاخر وضعته فوق سترة سوداء دافئة بياقة مدورة مثلما ظهرت خلال الصور التي نشرها موقع الديلى ميل لها.



جينيفر لوبيز

وذلك بعدما شاركت جينيفر لوبيز بعض الأحداث البارزة من إجازتها مع زوجها بن أفليك وعائلتهما على إنستجرام خلال الأيام السابقة، حيث نشرت عددًا كبيرًا من الصور التي التقطت خلال عيدهم الاحتفالي الذي أقيم في منزل لوبيز الفخم في هامبتونز، وهذا الاحتفال بعيد الشكر يعتبر الاحتفال الأول لبن وجي لو بعد الزواج.



لوبيز

تضم مجموعة الصور عدد من أفراد الاسرة مثل شقيقتها ليزلي وليندا ، وبالطبع زوجها بن ، كل ذلك بينما كانوا يستمعون لأغنيتها The One ، كما يمكن رؤية لوبيز في لقطة سيلفي مُزيَّنة بفستان زهري بني أعطى أكثر من تلميح عن الأجواء المحيطة.



لوبيز

ووسط أجواء الاحتفال بعيد الشكر، استعادت المغنية جينيفر لوبيز ذكريات البومها عام 2002 أثناء حملتها الإعلانية لأحدث ألبوماتها الغنائية التي تستعد لطرحه خلال الفترة الحالية مثلما ظهر عبر فيديو نشرته عبر حسابها على موقع انستجرام واستعادات فيه ذكريات 20 عام مضت على اصدار البومها عام 2002 بصورة البوستر الخاص به.