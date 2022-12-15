شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء سلطان تعلن وفاة والدها: ما لحقت أشبع منك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الأردنية صفاء سلطان عن وفاة والدها، وحرصت على نعيه والدعاء له، حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها به، معلقة عليها: "اللهم اغفر لوالدي، واعف عن سيئاته وأرحمه برحمتك، وأكرم مثواه وأحسن نزله، ونقّه من الخطايا والذنوب، اللهم لقد أصبح أبي في أشد الحاجة لرحمتك، وأنت الغنى عن عذابه، فاشمله برحمتك وقهِ عذابك".



صفاء سلطان

وتابعت: "اللهم إن أبي قد بات في ذمتك، وأصبح الآن في حبل جوارك، فنجّه من فتنة القبر، وقهِ من عذاب جهنم، واجعله من أهل الجنة والرحمة، انتقل والدي وحبيبي وصديقي الوحيد الى رحمة الله تعالى، حسبي الله ونعم الوكيل".

كما نشرت صورة أخرى لهما وهي تقبل يده، عبر خاصية "الاستوري" معلقة عليها: "الله معك يا حبيبي، ما لحقت أشبع منك، والله كسرت ضهري يا بابا".



صفاء سلطان

يذكر ان آخر أعمال صفاء سلطان مشاركتها في المسلسل السوري "مع وقف التنفيذ"، الذي تدور أحداثه في أكثر من قالب مختلف في حارة العطارين بعد هروب عتاب من المنطقة بعدما اتهمها أشقائها في قضية شرف وتتغير حياتها رأسًا على عقب، وأخر يُدعى فوزان مستعد أن يبيع أغلى ما لديه لكي يُبسط نفوذه على الحارة، وهو ﺇﺧﺮاﺝ: سيف الدين السبيعي، ﺗﺄﻟﻴﻒ: علي وجيه، ويامن حجلي، وشارك في بطولته: عباس النوري، غسان مسعود، سلاف فواخرجي، صباح الجزائري، شكران مرتجى.