أول ظهور لإبنة شريهان الصغرى “تالية القرآن”

كتب امير فتحي في الخميس 15 ديسمبر 2022 05:51 مساءً - وجهت الفنانة شريهان رسالة إلى ابنتها الصغرى “تالية القرآن” ، والتي أعربت من خلالها عن حبها لإبنتها واصفة إياها بأنها “المعجزة” التي حدثت لها .

وذلك لما صرحت به شريهان في وقت سابق بأن حملها بتالية القرآن وسط ظروفها الصحية الصعبة كان معجزة إلهية لا يعرف الأطباء كيف حدثت .

نشرت شريهان عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” لوحة مرسومة أهداها لها أحد متابعيها ومعجبيها، تجمعها بإبنتها تالية القرآن في الظهور الأول لها بملامح واضحة .

وكتبت شريهان في تعليقها على الصورة: “قرة عيني .. تالية القرآن الكريم، معجزة الله لي، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام ولا تغفل أبدا .. اللهم إني استودعك بناتي فإنك لا تضيع الودائع .. أمين يارب العالمين” .