أول ظهور لإبنة فاطمة كشري الوحيدة.. محجبة وتتمتع بدرجة كبيرة من الجمال! – «صورة»

كتب امير فتحي في الخميس 15 ديسمبر 2022 05:51 مساءً - تعد الفنانة فاطمة كشري واحدة من أشهر كومبارسات السينما المصرية وتحظى بحب واحترام كل من في الوسط الفني ولها جماهيرية كبيرة بسبب إتقانها في تجسيد الشخصيات في أعمالها الفنية، ولها رصيد فني كبير ممتد لسنوات طويلة، ةتصدرت التريند خلال الساعات الماضية بعد تداول صورة لها مع ابنتها الوحيدة

ويتسأل الجمهور عن الحياة الشخصية للممثلة الشهيرة، حيث أنها كثيرة الأعمال الفنية على مدار أجيال عديدة ولكنها نادرة الظهور في البرامج التلفزيونية والوسائل الإعلامية؛ وقلما تتحدث عن حياتها الشخصية والعائلية.

إبنة فاطمة كشري الوحيدة

وفي ظهور نادر لها، نشرت إحدى الصفحات الفنية صورة لإبنة الفنانة فاطمة كشري “الوحيدة” مع والدتها بالحجاب والعباءة السمراء وترتدي نفس خاتم والدتها، ولكن اللافت للأنظار عدم وجود شبه بينهما.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل مع هذا الظهور المفاجئ لإبنة الفنانة الشهيرة وعلّق أحدهم: ما شاء الله ربنا يحفظها، بنت فاطمة كشري الوحيدة جميلة أوي، ياريت تدخليها مجال الفن.

البوست المتداول عن فاطمة كشري

وكانت قد ادعت فتاة تدعى “ليلى حسن” أن الفنانة فاطمة كشري هي والدتها، وأنها تعتز بعمل أمها على عربة كشري، حيث كتبت، على حسابها بموقع “تويتر”: “أنا فخورة إنك أمي لإن مفيش ست في مجدعتك ولا طيبة قلبك”.

وأكدت ابنة فاطمة كشري في تصريحات محليّة، أنها لم تنشر أي شيء عن والدتها الفترة الماضية وأن لا صحة للبوست المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أن الفنانة فاطمة كشري خرجت عن صمتها لتكــذب هذه الفتاة، مؤكدة أنها لا تعرفها إطـلاقا، حيث قالت: “البنت دي معرفهاش ومش عارفة كتبت عني كدة ليه، أنا معنديش غير بنت واحدة بس، أما ليلي دي معرفهاش خالص”.

أضافت: “أنا زعــلانة من كلامها رغم إني بشقى وبحب شغلي جدا، لكن هي ليه تكتب كدة؟ وليه تقول إني أمها أصلا؟ حاجة غريبة جدا”.

فاطمة كشري تطمئن الجمهور على حالتها الصحية

وطمأنت الفنانة فاطمة كشري الجمهور على حالتها الصحية، مشيرة إلى أن وضعها الصحي تحسن كثيرًا، بعد مرورها بأزمة صحية العام الماضي إذ ظلت تعاني منها لفترة طويلة، حتى وجه الرئيس السيسي بعلاجها.

وقالت الفنانة فاطمة كشري، خلال لقاء سابق لها: الحمد لله صحتي بقت أفضل وأقدر أنط الحبل دلوقتي.

وأضافت فاطمة: خرجت من العملية الأخيرة كأني بنت بنوت.. بطني كانت اتشرطت والرئيس وجه بعلاجي والمستشفى كلمتني وبعتولي عربية، الرئيس ده بدر منور.

كفاية إنه بيقوم من النوم يقول اللهم اكفيني شر نفسي اللي أنا نفسي مش بقولها، مضيفة: ربنا يحميك ويكفيك شر اللي يأذيك وشر نفسك، لأنه يساعد الجميع، واحترام الدنيا فيه، وابن بلد.

قالت الفنانة فاطمة كشري، إنها لم ترفع أسعار الكشري؛ وذلك لأن زبونها على قده ومعظمهم من السائقين، وزوجها ترك لها لقمة وسيرة طيبة.

وأضافت: «قدمت على محل كشري جمب العربية بتاعتي، ولكن مسؤول في الحي رفض منحي التراخيص، وحاليا بلغ سن المعاش، وحاليا بيجي يشحت مني كشري ولا أبخل عليه».

ويُشار إلى أن فاطمة كشري تلقت الدعم من نجوم الفن، ومنهم الفنان محمد هنيدي الذي حقق لها أمنيتها في تأدية العمرة وتكفل بجميع مصاريفها، وكذلك الفنان أحمد مكي الذي تكفل بمصاريف علاجها وكذلك الفنانة دنيا سمير غانم التي كانت تتواصل معها للاطمئنان على حالتها الصحية.

نجوم الفن يساندوا فاطمة كشري

قالت الفنانة فاطمة كشري، إن الفنان عادل إمام من أوائل النجوم الذين ساعدوها في محنتها، وذلك خلال لقاء سابق لها مع الإعلامية نهال طايل، معقبةً: الزعيم أرسل لي أكثر من مرة ابنة رامي، للاطمئنان على حالتي الصحية، وأرسل ليا السائقين أكثر من مرة لما كنت في المستشفى.

وقالت فاطمة كشري خلال لقائها، إنها تمنت أن تؤدي العمرة، وطلبت من هنيدي أن يحقق لها هذا الأمر، وعلى الفور لبى الفنان طلبها، معقبةً: قالي من عيني، وتواصل معي وطلب مني اختيار شركة السفر، التي أريد السفر من خلالها، وهو تكفل بجميع مصاريف الرحلة.

تحدثت فاطمة كشري عن أحمد مكي، قائلة: بعتي لي مديرة أعماله وتكفل بكافة مصاريف علاجي، ولما عرف أن الدكاترة طلبوا مني أقعد في مكان بعيد عن الحر، جابلي تكييف لو عملت جمعيتين مش هعرف أجيبه، وهو بنفسه كلمني ووقتها بيعمل عملية في ضرسه، وقالي لما أخف هجيلك.

ورغم الظروف التي مرت بها دنيا سمير غانم، بسبب فقدان والديها، إلا أنها لم تترك فاطمة كشري في محنـ تها، وطلبت منها التكفل بمصاريف علاجها، وكلفت صديقتها الفنانة شيماء سيف بالتواصل معها.

وقالت فاطمة كشري: رغم الظروف الصعبة اللي مرت بها دنيا، إلا أنها اتصلت وطلبت التكفل بعلاجي، وخلت شيماء سيف تتواصل معايا، ولما رجعت من عند الدكتور، لقيت شيماء بتكلمني بتقولي أنا وراكي في العربية وقابليني، وقالتلي إن الفنانة دنيا سمير غانم بتسأل عليا، وكلمنا بعض وكلنا كباب كلنا.

آخر أعمال فاطمة كشري

وظهرت فاطمة كشري مؤخرًا في مسلسل يحمل اسم عمر ودياب، من تأليف فاروق هاشم، ومن إخراج معتز التوني، وضم المسلسل عدد كبير من الفنانين، من بينهم علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، كارولين عزمي، وهاجر عفيفي، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا، حول شخصية عمر التي يجسدها علي ربيع، ويتعرض عمر لإصابة تبعده عن موهبته وهي كرة السلة، ويتعرض دياب الذي يقوم بدوره مصطفى خاطر للصعق الكهربائي، ويبدأ كلا منهما رحلته في البحث عن عمل.

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