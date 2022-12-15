رامي صبري: “أخدت القرار الصعب”

كتب امير فتحي في الخميس 15 ديسمبر 2022 05:51 مساءً - كشف الفنان رامي صبري عن خضوعه مؤخرا لعملية “Femto LASIK” أو ما يعرف ب “تصحيح النظر”، واتخاذه لهذا القرار بعد سنتين من التردد وخوفه من اجرائها .
نشر رامي صبري عبر حسابه على موقع “انستجرام” يوثق لحظات اجرائه للعملية من داخل غرفة العمليات، وكتب في تعليقه عليها: “صباح الخير عليكم .. امبارح عملت عملية Femto LASIK” .
تابع: “والحقيقة إني بقالي سنتين خايف جدا جدا إني اعملها، ولكن بعد ما قررت وأخدت القرار الصعب ده، الحمدلله عملتها وكانت سهله جدا عكس ما كنت فاهم وعدت علي خير” .
أضاف: “بقول لكل الناس وكل زمايلي اللي عندكم مشكلة في النظر اعملوها، عملية سهلة وبسيطة جدا وبترجع تشوف كويس زي الأول وأحسن” .
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