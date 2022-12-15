“عيب شيل الفيديو”.. محمد رمضان يستفز الجمهور بفيديو صادم يصفع فيه كومبارس ومطالبات بحذفه فورًا! – شاهد

كتب امير فتحي في الخميس 15 ديسمبر 2022 05:51 مساءً - أثار الفنان محمد رمضان، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية بعد ظهوره في كواليس مسلسله الجديد «العمدة» الذي من المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2023، وهو يضرب أحد الكومبارسات بالقلم.

الأمر الذي أثار غضب جمهوره معبرين عن استيائهم الشديد مما فعله رمضان، فهذه ليست المرة الأولى له الذي يفعل هذا الشئ إذ تكرر هذا المشهد في مجموعة من مسلسلاته.

وظهر رمضان في الفيديو وهو يصفع شخص على رأسه ضمن أحداث العمل، وعلق: “جعفر العمدة بيصبح وبيقولكم رمضان يجمعنا والعمدة يدلعنا، وعلى رأي صاحب الحساب ثقة في الله نجاح”.

محمد رمضان يصفع كومبارس في أحد مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد

تعليقات الجمهور :

وانهالت تعليقات الجمهور على مقطع الفيديو بين مؤيد ومعارض وجاءت كالتالي: “الكل فرحان علشان العمدة في رمضان، بتقل من كرامة الكومبارس كده حرام تنزل حاجة زى كدا مينفعش تنزل حاجة زي كده”.

وعلق آخرون: “شكل الراجل قدام عيلته إيه وبتتباهى أوي وإنت منزل الفيديو، مقطع غير مرغوب فيه لأنك بتنشر شيء يضايق النفس ويمكن نشره للأطفال أو المراهقين بعمل نفس الحركة وقد تسبب في حوادث أو ما شابه”، و”إنت تحتاج للمشورة في ما تنشره قبل أن تنشره للأسف يا ريت تمسح هذا المقطع”.

وعلق شخص آخر: “وذنبه إيه الممثل أو الكومبارس إنه يحصل فيه كده ودي غلطتنا إحنا عشان واحد بيحارب وبيحاول يوصل ل ٢٠٠ جنيه بعد سحله ومعاملة مكاتب كاستنج وآخر قلة قيمة تحت مسمى السعي آسف يا إنسان أخطأت في نزولك للفيديو ده لو مش عشانك فعشان أسرة الراجل ده لما يشوفوا مقطع زي ده هتقولي هو قبل معنديش مشاكل عشان هو حلمه يمثل قدامك بس الإنسانية هنا راحت منك حبتين تلاته”.

وعلق آخر: “إحساس الشخص ده أو أهله وهو بيضرب كده حتى لو تمثيل مهين في المسلسل لقطة وبتعدي لكن بوست والناس تعمل عليه حفلة عيب، ممكن تشيله لو سمحت”.

محمد رمضان يحتفل بفوز الأرجنتين

من ناحية أخرى، احتفل الفنان محمد رمضان بفوز المنتخب الأرجنتيني على المنتخب الكرواتي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن بطولة كأس العالم المقامة بقطر 2022.

ونشر “رمضان” عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر“، مقطع فيديو من تصوير مشهد جمعه بأحد الأشخاص وهو يقوم بصفعه على رأسه، ووضع رمضان على وجهه علم الأرجنتين، بينما وضع علم كرواتيا على وجه الشخص الآخر.

واكتفى الفنان المثير للجدل محمد رمضان بالتعليق على مقطع الفيديو قائلا: “ميسي.. العمدة.. الأرجنتين”

محمد رمضان يشارك في رمضان القادم بـ “مسلسل العمدة”

وعلى صعيد آخر، كشف مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان أنه سوف يقدم شخصيتين في “مسلسل العمدة” الذي يقوم ببطولته للعرض في شهر رمضان 2023 المقبل، حيث يجسد شخصية العمدة “جعفر” ووالده أيضًا.

وأضاف المصدر أن جعفر سوف يتزوج من أربع سيدات ضمن أحداث المسلسل الذي بدأ تصويره خلال الأيام القليلة الماضية.

وتابع المصدر: أن هناك طريقة عمل يتبعها رمضان و المخرج محمد سامي كي يضمنا نجاح المسلسل، فبعد كتابة حلقات المسلسل كاملة، يجتمع الاثنين داخل مكتب رمضان بمنطقة المهندسين ويتناقشان في كل مشهد على حدة، ويقومان ببعض التغييرات الخاصة بالمشاهد والجمل الحوارية، ويضيفان بعض المصطلحات الرنانة التي تلفت انتباه الجمهور.

بجانب إضافة مشاهد وأحداث تجذب الجمهور، مثلما فعل الاثنين في مسلسل “الأسطورة” بمشهد مقتل رفاعي الدسوقي ومشهد الطفلة التي تركها فتحي البرنس “أحمد زاهر” في مسلسل “البرنس” والتي حصدت ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وصور المخرج محمد سامى عدد من المشاهد فى العاصمة اللنبانية بيروت لمدة اسبوع، وجمعت المشاهد كلا من بطل العمل محمد رمضان والفنانة زينة وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل “العمدة” تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، عصام السقا، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، أحمد فتحى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

جدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2022، بـ مسلسل المشوار، أشرف على إخراجه المخرج محمد ياسين، بطولة دينا الشربيني، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: ندا موسى، أحمد صفوت، وغادة طلعت.

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