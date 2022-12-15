رأيناها ولم نعرفها.. صور صادمة لـ ياسمين عز حينما كانت ممثلة.. لن تصدق شكلها!!

كتب امير فتحي في الخميس 15 ديسمبر 2022 03:54 مساءً - تداول روّاد منصة تيك توك وموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” عدد من الفيديوهات القصيرة لمشاهد شاركت فيها المذيعة ياسمين عز بالتمثيل في مسلسل “بره الدنيا” بطولة النجم شريف منير، والذي عُرض عام 2010.

المسلسل الذي شاهده الجمهور قبل أكثر من 12 عامًا تقريبا، كانت تجسد خلاله ياسمين دور تلميذة في منطقة ريفية تقع في حب شاب من جيرانها شقيق بطل العمل، وكان يقوم بدوره الفنان أحمد جمال سعيد، وتقف ضد تصرفاته مع شقيقه.

ياسمين عز قبل الشهرة

مشهد آخر من مسلسل بره الدنيا

تجربة تمثيلية أخرى

يُذكر أن ياسمين شاركت أيضا كممثلة في مسلسل “الصفعة” بطولة شريف منير، هيثم أحمد زكي، شيرين رضا، هيدي كرم، نجلاء بدر، هناء الشوربجي، عزت أبو عوف، كريم الدمنهوري، رحمة حسن، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج مجدي أبو عميرة، وتم عرضه عام 2012.

تجربة في الغناء

وحاولت ياسمين، تجربة حظها في الغناء، وهي المفاجأة التي لم يتوقعها المتابعون، حيث شاركت أيضًا في أحد برامج المسابقات كمتسابقة، ولم تحقق أيضًا من خلاله أي إنجاز ملحوظ، لتعود الى تقديم البرامج، ونجحت من خلاله في أن تحقق شهرتها.

من هي ياسمين عز؟

ياسمين عز، هي مذيعة مصرية درست الإعلام، كما اكتسبت شهرتها بتقديمها برنامج «عز الشباب» على روتانا مصرية، ثم بعد سنوات تم اختيارها من قبل المخرج مجدي أبوعميرة، للمشاركة في بطولة مسلسل «بره الدنيا» بطولة شريف منير عام 2010.

وتأهلت لتقديم برنامج «صباحك مصري» على قناة «mbc مصر» منذ سنوات، من بعدها قدّمت برنامج «حديث المساء»، بدلًا من الإعلامية سهام صالح، عبر القناة ذاتها، ثم برنامج المنوعات «ليلة الخميس»، حتى بدأت برنامجها الجديد الحالي «كلام الناس».

تصريحات أثارت الجدل لـ ياسمين عز:

وتثير الإعلامية ياسمين عز الجدل بتصريحاتها مع ضيوفها في برنامجها المذاع على إحدى القنوات الفضائية.

تتعلق معظم تصريحاتها عن العلاقات الزوجية والعاطفية، وكيف يمكن للمرأة أن تكسب الرجل ووجوب الطاعة لزوجها، وكان آخر تصريح استفز عدد كبير من الفتيات هو “الراجل المصري مفيش أحن منه في العالم.. بيتنافسوا برا عليه”.

في إحدى الحلقات استضافت محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب المصري، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وهي تتغزل في اللاعب، ووصفه البعض بأن الإعلامية بدأت تخرج عن دائرة إدارة الحوار للحديث بشكل عشوائي عن رأيها الشخصي “أنت مورد وخدودك حمرا”.

أثارت أيضا غضب الكثيرين بعد حديثها عن واقعة عروس الإسماعيلية الذي قام زوجها بضربها في الشارع يوم زفافهما، حيث قالت “أصيلة ولمت دنيتنا”، هذا ما دفع البعض يتهمها بالتحريض على العنف ضد المرأة “الرجل بطبعه حامي وحمش، وعلى المرأة أن تحتوي رجلها، فهو هدية ربنا لكِ على الأرض، ونعمة من ربنا عليكِ، حبيه وحافظي عليه.

وتابعت: “هذه العروسة بنت ناس وأصيلة ولمت دنيتها، ودارت على شمعتها واحتوت الموقف وجوزها ورجلها، ومش معقول هتبوظ ليلتها وفرحها وحب 13 سنة عشان موقف احنا مش عارفين تفاصيله، مش كل اللي تشوفه أو تسمعه في كاميرا فيديو اتصور في شارع أو في بيت تصدقه”.

وكذلك كان لها تصريحات فيما يخص موضوع الخيانة في عام 2020، حيث قالت “لما الراجل يحب حد تاني غيرك ده يعتبر مش خيانة.. لما زوجك يكون محبوب في عمله، وله زميلات يتعامل معهن بلطف، فتهديه مثلًا إحدى زميلاته وردة، فإن ذلك لا يعد خيانة، زوجك رجل محبوب، تقبلي هذا، مستنكرة الاتهامات التي تُطال الرجال بأن عيونهم بصاصة”.

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