“ما لحقت أشبع منك” .. الموت يفجع الفنانة صفاء سلطان

كتب امير فتحي في الخميس 15 ديسمبر 2022 02:51 مساءً - أعلنت الفنانة الأردنية صفاء سلطان منذ قليل وفاة والدها في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .

تضمن المنشور صورة تجمع صفاء سلطان بوالدها الراحل، وكتبت في نعيها له وتعليقها عليها: “اللهم اغفر لوالدي واعف عن سيئاته وارحمه برحمتك وأكرم مثواه وأحسن نزله ونقّه من الخطايا والذنوب” .

تابعت: “اللهم لقد أصبح أبي في أشد الحاجة لرحمتك وأنت الغنى عن عذابه، فاشمله برحمتك وقهِ عذابك، اللهم إن أبي قد بات في ذمتك وأصبح الآن في حبل جوارك، فنجّه من فتنة القبر وقهِ من عذاب جهنم واجعله من أهل الجنة والرحمة” .

أضافت : “انتقل والدي وحبيبي وصديقي الوحيد إلى رحمة الله تعالى .. حسبي الله ونعم الوكيل” .

كما نشرت صفاء سلطان صورة أخرى من خلال خاصية الاستوري برفقة والدها ظهرت بها وهي تقبل يده، وعلقت عليها قائلة: “انتقل إلى رحمة الله والدي حبيبي .. الله معك يا حبيبي، ما لحقت أشبع منك، والله كسرت ضهري يا بابا” .