انفصال غادة عبدالرازق عن زوجها هيثم زنيتا

كتب امير فتحي في الخميس 15 ديسمبر 2022 02:51 مساءً - أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق انفصالها عن زوجها هيثم زنيتا مدير التصوير بعد زواج استمر لمدة عامين ونصف .

رفضت غادة عبد الرازق في تصريحاتها لبرنامج “ET بالعربي” الكشف أو الحديث عن الأسباب الحقيقة التي أدت إلى انفصالها عن هيثم زنيتا .

وأشارت إلى أن قرار انفصالها عن زوجها جاء بشكل هادئ وراقي، بعيدًا عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي .

يذكر أن مدير التصوير هيثم زنيتا هو الزوج الثاني عشر للفنانة غادة عبدالرازق، وبدأت قصة ارتباطهما وزواجهما أثناء تصوير مسلسلهم “سلطانة المعز” في رمضان 2020 .