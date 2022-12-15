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الموعد النهائي لعودة بوجبا من الإصابة والمشاركة في تدريبات يوفنتوس

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محمد الفلاح - يتسائل العديد من عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، عن موعد عودة النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط الفريق، من الإصابة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية.

تأخر موعد عودة بوجبا إلى التدريبات

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة كوريري ديلي سبورت الإيطالية، عن موعد عودة بوجبا، من الإصابة التى تعرض لها بالغضروف المفصلي في ركبته اليمنى أثناء الجولة التحضيرية قبل بداية الموسم.

وأكدت التقارير الصحفية، على أن بوجبا لم يتمكن من العودة أمام نابولي وتأجل عودته حتى نهاية شهر يناير أو منتصف شهر فبراير.

والجدير بالذكر أن بول بوجبا، قد انضم إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة إنتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق اللندني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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