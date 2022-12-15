شكرا لقرائتكم خبر عن الموعد النهائي لعودة بوجبا من الإصابة والمشاركة في تدريبات يوفنتوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل العديد من عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، عن موعد عودة النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط الفريق، من الإصابة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية.

تأخر موعد عودة بوجبا إلى التدريبات

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة كوريري ديلي سبورت الإيطالية، عن موعد عودة بوجبا، من الإصابة التى تعرض لها بالغضروف المفصلي في ركبته اليمنى أثناء الجولة التحضيرية قبل بداية الموسم.

وأكدت التقارير الصحفية، على أن بوجبا لم يتمكن من العودة أمام نابولي وتأجل عودته حتى نهاية شهر يناير أو منتصف شهر فبراير.

والجدير بالذكر أن بول بوجبا، قد انضم إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة إنتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق اللندني.