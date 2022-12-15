شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم لمنتخب المغرب:إنجازكم أكبر وأغلى من أى كأس.. تحية لأسود الأطلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة نانسي عجرم التحية لمنتخب المغرب على مباراة أمس في النصف نهائي مونديال كأس العالم والتي انتهت بخسارته أمام منتخب فرنسا 2-0



نانسي عجرم

.وكتبت نانسى

وشهد أمس الأربعاء مواجهة من العيار الثقيل جمعت ما بين منتخب فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم، ونجح منتخب الديوك في حسمها لصالحهم 2-0.

تأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأربعاء على ملعب "البيت"، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 5 من عمر المباراة، من كرة أمام المرمى ليسددها اللاعب ثيو هيرنانديز في شباك الحارس ياسين بونو بسهولة.

وفي الدقيقة 79 سجل البديل كولو مواني الهدف الثاني من خطأ دفاعي لمنتخب أسود الأطلسي، ليسجل الهدف بسهولة.

بهذه النتيجة يتأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، ويصطدم بمنتخب الأرجنتين يوم الاحد المقبل على ستاد لوسيل.

في المقابل، يلعب المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتي يوم السبت المقبل، على برونزية كأس العالم، أملا في حصد المركز الثالث.