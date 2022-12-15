شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف كلمات أغنية Nothing Is Lost من فيلم Avatar: The Way of Water.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - Avatar .. طرح المغنى العالمى The Weekend أغنيتة الجديدة Nothing Is Lost التي طرحت في نهاية فيلم Avatar: The Way of Water، الذى طرح بدور العرض المصرية يوم 14 ديسمبر

ومن المقرر أن يطرح في دور العرض الأمريكية يوم 16 ديسمبر الجارى.

فيلم Avatar: The Way of Water يدور حول جيك سولي الذى يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وبمجرد عودة تهديد مألوف لإنهاء ما كان قد بدأ سابقًا، يجب على جيك العمل مع Neytiri وجيش سباق Na'vi لحماية كوكبهم، ووصلت مدة الفيلم إلى ثلاث ساعات و 12 دقيقة.

ويقوم ببطولة فيلم Avatar: The Way of Water كل من سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيغورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، كليف كورتيس، جويل ديفيد مور، إيدي فالكو، بريندان كويل، جيماين كليمان، جيمي فلاترز، ترينيتي جو لي بليس.

وكان قد مر 12 عاما على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).

وهذه كلمات الأغنية :

I thought I could protect you from paying for my sins

You give me strength (Give me strength)

I'm with you either way

Nothing's lost, no more pain

Just give me strength

I thought I could protect you from paying for my sins

You give me strength (Give me strength)

I'm with you either way

Nothing's lost, no more pain

Just give me strength

I thought I could protect you from paying for my sins

You give me strength (Give me strength)

I'm with you either way

Nothing's lost, no more pain

Just give me strength

I thought I could protect you from paying for my sins

You give me strength (Give me strength)

I'm with you either way

Nothing's lost, no more pain

Just give me strength