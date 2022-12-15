شكرا لقرائتكم خبر عن كيت هدسون تستعد لأول ألبوم غنائى بعد سنوات فى التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة العالمية كيت هدسون أنها ستصدر ألبومها الغنائى الأول العام المقبل خلال مقابلة فى برنامج The Tonight Show مع مقدم البرامج الشهير جيمى فالون، مشيرة إلى أنها تحب الغناء قائلة "أنا فقط أشعر بالغرابة عندما أقول ذلك فإننى بالأساس ممثلة".

وكانت الممثلة البالغة من العمر 43 عامًا ترتدى قميصًا أسود لامعًا بأكمام طويلة وتنورة شبكية شفافة بينما كانت تتحدث عن حبها للموسيقى مع جيمى، 48 عامًا، وكشفت كيت فى وقت سابق من هذا العام عن قدرتها على الغناء فى برنامج ألعاب Jimmy's NBC That's My Jam.

قالت كيت بينما كان جيمي يحتفل بخبر الألبوم "كان لدي الرغبة في الغناء أثناء COVID. في كل مرة أجرى فيها مقابلات، يقول الناس مثل "هل لديك أي ندم؟" "أنتي في أوائل الأربعينات.. لكني كنت أكتب الموسيقى منذ أن كان عمري 19 عامًا ولم أشاركها مطلقًا. لقد اعتقدت للتو أن هذا سيكون أحد أكبر أسفي وندمي".

وتألقت الممثلة الشهيرة كيت هدسون خلال إطلالة مميزة بفستان أبيض أثناء تواجدها بحفل مؤخرًا، إلا أن اللافت للنظر مثلما ذكرت تقارير المواقع الأجنبية هو تواجدها بصحبة ابنها البالغ من العمر 18 عامًا مثلما ظهر في الصور.

وذلك بعدما حرصت الممثلة كيت هدسون على الترويج لأحدث أعمالها Kate Glass Onion: A Knives Out Mystery Tastemaker من خلال ارتداء اطلالة على طريقة سيدات الأعمال أثناء حضورها العرض الخاص للعمل في لوس أنجلوس وفقاً لما ذكره تقرير لموقع ديلي ميل، حيث ارتدت نجمة فيلم The Bride Wars ، والبالغة من العمر 43 عامًا، سترة طويلة كبيرة الحجم مع بنطلون متناسق وأحذية منصة سوداء.

وانضم إليها في هذا الحدث النجوم المشاركون إدوارد نورتون، وجانيل موناي، وكاثرين هان، بالإضافة إلى ريان جونسون والممثل سول روبينيك.

كيت هدسون فى صورتين

كيت هدسون