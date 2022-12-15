شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أركان فؤاد فى احتفال محبى فريد الأطرش .. ذكرى ملك العود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، برئاسة الفنان عادل السيد احتفاليتين بمناسبة ذكري رحيل ملك العود، لافتة إلى أن الاحتفالية الأولى تقام 22 ديسمبر الجاري، في بيت السحيمي بمنطقة الجمالية، فيما تقام الثانية يوم 28 من الشهر نفسه بقاعة الماسة بمنطقة الحسين .

وأوضحت الجمعية أن الاحتفالية الأولى تأتي بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، وتتضمن تكريم ضيف شرف الحفل الفنان أركان فؤاد وتهدى له درع الجمعية وشهادة تقدير، بحضور عدد من الفنانين منهم الفنان سيف عبد الرحمن، والفنان مصطفي الدمرداش، والمخرجة دينا واصف، والفنان أحمد فرحات.

وأشارت إلى أن الاحتفالية الثانية ستتضمن باقة من الفقرات الغنائية لروائع الموسيقار فريد الأطرش، يقدمها مطربو ومطربات فرقة الفن الأصيل، الفنانون "أسرار الجمال، محمد وحيد، أسمهان عادل، أسامة حسن، سهر السيد، وليد رشدي، داليا عادل، رجاء مصطفي، حسام محمد"، بمصاحبة عازف الأكورديون الموسيقار فاروق سلامة، وعازف الجيتار الفنان مصطفي صيامي، وعازف الأورج الفنان مدحت حميدة .

يشار إلى أن ملك العود الموسيقار فريد الأطرش رحل عن عالمنا في 26 ديسمبر 1974.