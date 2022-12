شكرا لقرائتكم خبر عن نشر فيديو مرح وراقص قبل يومين.. ستيفن بوس ينهى حياته عن عمر يناهز 40 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خبر محزن وصادم، أكدت أليسون هوكر بوس خبر وفاة زوجها الممثل والمنتج ستيفن تويتش بوس منتحرا عن عمر يناهز 40 عاما، حيث أصدرت أليسون هولكر بوس، البالغة من العمر 34 عامًا، بيانا نشره موقع مجلة PEOPLE: "إنه من أثقل الأشياء على قلبي أن أخبر الجميع بوفاة زوجي ستيفن، الذي كان يضيء كل غرفة يدخل إليها. لقد كان يقدر العائلة والأصدقاء والمجتمع قبل كل شيء، وكان نشر الحب والضوء هي كل شيء بالنسبة له، كان العمود الفقري لعائلتنا، أفضل زوج وأب، ومصدر إلهام لمحبيه".

وتابعت قائلة: إن القول بأنه ترك إرثًا سيكون أقل من الواقع، وسيستمر الشعور بتأثيره الإيجابي، أنا متأكدة أنه لن يمر يوم لن نحترم ذكراه. ..نطلب الخصوصية خلال هذا الوقت العصيب بالنسبة لي وخاصة لأطفالنا الثلاثة...ستيفن، نحن نحبك ونفتقدك وسأحفظ لك دائمًا آخر رقصة".

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل أثارت وفاة بوس الجدل، حيث تشير التقاير أنه كان طبيعي ولا يمر بأي أزمة حسب مصادر مقربة وأن خبر انتحارة كان مفاجئا ومربك للجميع، وخاصة أن آخر فيديو نشره بوس من خلال حسابه علي انستجرام كان رقصة له ولزوجته منذ يومين من وفاته.

اشتهر بوس كمتسابق في مشروع Wade Robson على قناة MTV قبل أن يصبح وصيفًا في Star Search. تنافس لاحقًا على So You Think You Can Dance في عام 2008، وانتهى الموسم الرابع كوصيف، وكان ضمن لجنة التحكيم عندما عاد العرض في عام 2022.

في عام 2014، انضم بوس لفريق برنامج The Ellen DeGeneres Show كضيف DJ. أصبح في النهاية لاعباً أساسياً في السلسلة وتم ترقيته إلى حالة المنتج التنفيذي المشارك في عام 2020

