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نشر فيديو مرح وراقص قبل يومين.. ستيفن بوس ينهى حياته عن عمر يناهز 40 عامًا

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القاهرة - سامية سيد - في خبر محزن وصادم، أكدت أليسون هوكر بوس خبر وفاة زوجها الممثل والمنتج ستيفن تويتش بوس منتحرا عن عمر يناهز 40 عاما، حيث أصدرت أليسون هولكر بوس، البالغة من العمر 34 عامًا، بيانا نشره موقع مجلة PEOPLE: "إنه من أثقل الأشياء على قلبي أن أخبر الجميع بوفاة زوجي ستيفن، الذي كان يضيء كل غرفة يدخل إليها. لقد كان يقدر العائلة والأصدقاء والمجتمع قبل كل شيء، وكان نشر الحب والضوء هي كل شيء بالنسبة له، كان العمود الفقري لعائلتنا، أفضل زوج وأب، ومصدر إلهام لمحبيه".

Boss, 40, was found dead from a self-inflicted gunshot wound in a Los Angeles hotel, three days after his ninth wedding anniversary on Wednesday

Boss left home without his car on Tuesday - which lead to his wife calling the police

Boss is survived by his wife and their three children, Weslie, 14, Maddox, 6, and Zaia, 3

Allison announced Boss's death in a statement to People

وتابعت قائلة: إن القول بأنه ترك إرثًا سيكون أقل من الواقع، وسيستمر الشعور بتأثيره الإيجابي، أنا متأكدة أنه لن يمر يوم لن نحترم ذكراه. ..نطلب الخصوصية خلال هذا الوقت العصيب بالنسبة لي وخاصة لأطفالنا الثلاثة...ستيفن، نحن نحبك ونفتقدك وسأحفظ لك دائمًا آخر رقصة".

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل أثارت وفاة بوس الجدل، حيث تشير التقاير أنه كان طبيعي ولا يمر بأي أزمة حسب مصادر مقربة وأن خبر انتحارة كان مفاجئا ومربك للجميع، وخاصة أن آخر فيديو نشره بوس من خلال حسابه علي انستجرام  كان رقصة له ولزوجته منذ يومين من وفاته.

Boss and his wife celebrated their ninth wedding anniversary three days before the tragedy

اشتهر بوس كمتسابق في مشروع Wade Robson على قناة MTV قبل أن يصبح وصيفًا في Star Search. تنافس لاحقًا على So You Think You Can Dance في عام 2008، وانتهى الموسم الرابع كوصيف، وكان ضمن لجنة التحكيم عندما عاد العرض في عام 2022.

The night before Boss left his LA mansion, Allison posted a photo of the pair dancing together in front of their Christmas tree

في عام 2014، انضم بوس لفريق برنامج The Ellen DeGeneres Show كضيف DJ. أصبح في النهاية لاعباً أساسياً في السلسلة وتم ترقيته إلى حالة المنتج التنفيذي المشارك في عام 2020

.Ellen posted a heartfelt tribute to the DJ, calling him 'family' and saying she was 'heartbroken' by the incident

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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