شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى: التعاون مع أيمن بهجت قمر ووليد سعد نقطة فاصلة فى تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب الشعبى محمود الليثى عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة " طالع فيها " التى طرحها مؤخرا وحققت نجاحا.

وقال الليثي في تصريح لـ " الخليج 365 ": أنا فرحان جدا بالأغنية وخاصة إننى اتعاون فيها مع نجوم القمة في عالم التأليف والتلحين وهما أيمن بهجت قمر ووليد سعد لافتا إلى أن التعاون معهما يمثل له نقطة فاصلة في مشواره وله مذاق خاص استمد منه طاقة كبيرة.

كما انتهى الليثى من تصوير مشاهده في فيلم " حمص وحلاوة " إخراج محمد حمدى، أيضا أنضم إلى فريق عمل الجزء الثانى من مسلسل " رمضان كريم " إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله ويجسد في المسلسل دور شخص طيب ينشد في الموالد يعيش في الحارة التي تضم أبطال المسلسل.

كلمات أغنية طالع فيها

يشار إلى أن كلمات أغنية محمود الليثي "طالع فيها" تقول:

طالع فيها طالع فيها طالع نجمه

سيبه مسيره يعرف حجمه

مفيش أمل وانتهي موضوعه

سيبه ياخد الحبه بتوعه

هتعلي سعره اما تلومه

يغلي قوي لما تعاتبه

طالع فيها طالع نجمه

سيبه مسيره يعرف حجمه

ياما عدوا علينا وخدوا فتره

ما هي مش بالصوت ولابالكثره

بصراحة بقه العالم الشاطره

دا ما يشتغلهاش النوع دا