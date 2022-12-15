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توم هانكس برفقة زوجته وابنه فى العرض الخاص لفيلمه الجديد.. صور

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القاهرة - سامية سيد - بدا النجم العالمى توم هانكس وسيمًا أثناء ظهوره مع زوجته ريتا ويلسون وابنهما ترومان فى العرض الأول لفيلمه الجديد A Man Called Otto فى ستوكهولم بالسويد.

 

وصل الممثل البالغ من العمر (66 عامًا) الذى يلعب دور البطولة، وزوجته ريتا (66 عامًا) التى تنتج الفيلم من خلال شركتهما Playtone، على السجادة الحمراء برفقة ابنهما الأصغر 26 عامًا، وظهر توم مرتديًا بدلة سوداء، واختار قميصًا رمادى اللون مع ربطة عنق.

 

Family: Tom Hanks, 66, looked as handsome as ever as he posed with his wife Rita Wilson, 66, and their son Truman, 26, the premiere of his new movie A Man Called Otto in Stockholm, Sweden on Tuesday

 

وسيعرض الفيلم لأول مرة فى إصدار محدود يوم عيد الميلاد للتأهل لموسم الجوائز ، قبل افتتاحه فى جميع أنحاء البلاد فى 13 يناير.

وكان النجم العالمى توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، قد أظهرا انسجاما بينهما عندما حضرا إلى السجادة الحمراء فى حفل توزيع جوائز Governors السنوى الـ 13 الذى أقيم فى فندق Fairmont Century Plaza فى لوس أنجلوس، وحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جاء هانكس إلى الأمسية بعد أدائه هذا العام فى فيلم السيرة الذاتية الشهير لـ باز لورمان، ألفيس، حيث لعب دور الكولونيل توم باركر، مدير موسيقى الروك أند رول منذ فترة طويلة.

Lovebirds: The actor, who stars as the title character, and his wife Rita, who produces through their Playtone company, hit the red carpet on Tuesday evening

ومنذ إنشائها فى عام 2009، أصبحت جوائز المحافظين نقطة توقف رئيسية على السجادة الحمراء للعديد من الطامحين لجوائز الأوسكار، وتعتبر على نطاق واسع المحطة الأولى الرئيسية فى حلبة الجوائز الموسمية.

Dapper Dan: Tom stepped out in a black suit, opting for a grey dress shirt with he teamed with a printed tie

 

Beaming: They proudly posed with their son Truman who looked smart in a black suit which he teamed with a crisp white shirt and tie

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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