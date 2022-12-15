شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس برفقة زوجته وابنه فى العرض الخاص لفيلمه الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدا النجم العالمى توم هانكس وسيمًا أثناء ظهوره مع زوجته ريتا ويلسون وابنهما ترومان فى العرض الأول لفيلمه الجديد A Man Called Otto فى ستوكهولم بالسويد.

وصل الممثل البالغ من العمر (66 عامًا) الذى يلعب دور البطولة، وزوجته ريتا (66 عامًا) التى تنتج الفيلم من خلال شركتهما Playtone، على السجادة الحمراء برفقة ابنهما الأصغر 26 عامًا، وظهر توم مرتديًا بدلة سوداء، واختار قميصًا رمادى اللون مع ربطة عنق.

وسيعرض الفيلم لأول مرة فى إصدار محدود يوم عيد الميلاد للتأهل لموسم الجوائز ، قبل افتتاحه فى جميع أنحاء البلاد فى 13 يناير. وكان النجم العالمى توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، قد أظهرا انسجاما بينهما عندما حضرا إلى السجادة الحمراء فى حفل توزيع جوائز Governors السنوى الـ 13 الذى أقيم فى فندق Fairmont Century Plaza فى لوس أنجلوس، وحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جاء هانكس إلى الأمسية بعد أدائه هذا العام فى فيلم السيرة الذاتية الشهير لـ باز لورمان، ألفيس، حيث لعب دور الكولونيل توم باركر، مدير موسيقى الروك أند رول منذ فترة طويلة.