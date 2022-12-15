شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى عن منتخب المغرب: إنجاز تاريخى لا ينسى تستحقون أكبر احتفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النجم تامر حسنى على هزيمة منتخب المغرب من فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم، حيث نشرت صورة المنتخب على حسابه على إنستجرام وعلق عليها بـ "إنجاز تاريخى لا يُنسى ونتيجة وشرف عظيم لوطننا الغالى من أسود الأطلس وحوش المغرب تستحقوا أكبر استقبال تاريخى وأكبر احتفال لمجهودكم العظيم.. كل الفخر والحب والتقدير لكم من قلب كل مصرى وعربى.. رفعتم راسنا".



تامر حسني



منتخب المغرب

وشهد أمس الأربعاء مواجهة من العيار الثقيل جمعت ما بين منتخب فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم، ونجح منتخب الديوك في حسمها لصالحهم 2-0.

تأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأربعاء على ملعب "البيت"، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 5 من عمر المباراة، من كرة أمام المرمى ليسددها اللاعب ثيو هيرنانديز في شباك الحارس ياسين بونو بسهولة.

وفي الدقيقة 79 سجل البديل كولو مواني الهدف الثاني من خطأ دفاعي لمنتخب أسود الأطلسي، ليسجل الهدف بسهولة.

بهذه النتيجة يتأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، ويصطدم بمنتخب الأرجنتين يوم الاحد المقبل على ستاد لوسيل.

في المقابل، يلعب المنتخب المغربي مع نظيره كرواتيا يوم السبت المقبل، على برونزية كأس العالم، أملا في حصد المركز الثالث.