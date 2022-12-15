شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة بعد هزيمة المغرب أمام فرنسا: "عطيتوا دروس عن أخلاق الإنسان الرياضى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت النجمة أصالة على هزيمة منتخب المغرب أمام فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم، حيث نشرت صورة المنتخب من خلال حساب الإنستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ" عطيتوا دروس كتيرة عن تفاصيل أخلاق الإنسان الرياضى الأخلاق عالية دفى العلاقات العائليّة شعور عظيم بيطمّن الّلعب المُخلص المُبهر المليان وطنيّة هزّت مشاعرنا كلّنا وبكّتنا وحسينا شعور جديد لأنّه كبير وحّدنا وخلّانا بوشّ العالم قوّة".



أصالة



منتتخب المغرب

وأضافت "شكراً يا أبطال المغرب العظيم يا أسود الأطلس على كل شىء قدّمتوا لنا ياه بهالكأس العالم التّاريخي في قطر الفخر الّلي ما غاب عنها تفصيلة من تفصيلات الخيال والأخلاق والاعتزاز بالقيم العربيّة الأصيلة مع التنظيم وحسن الاستقبال وكلّ مايمكن أنّ نتخيّله في قطر كان واقع .. شكراً بلادنا العظيمة شرّفتونا وأسعدتونا دامت أوطانكم ودمتم".

وشهد أمس الأربعاء مواجهة من العيار الثقيل جمعت ما بين منتخب فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم، ونجح منتخب الديوك في حسمها لصالحهم 2-0

تأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأربعاء على ملعب "البيت"، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 5 من عمر المباراة، من كرة أمام المرمى ليسددها اللاعب ثيو هيرنانديز في شباك الحارس ياسين بونو بسهولة.

وفي الدقيقة 79 سجل البديل كولو مواني الهدف الثاني من خطأ دفاعي لمنتخب أسود الأطلس، ليسجل الهدف بسهولة.

بهذه النتيجة يتأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، ويصطدم بمنتخب الأرجنتين يوم الاحد المقبل على ستاد لوسيل.

في المقابل يلعب المنتخب المغربي مع نظيره كرواتيا يوم السبت المقبل، على برونزية كأس العالم، املا في حصد المركز الثالث.