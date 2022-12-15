شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تغيب عن دراما رمضان 2023 للعام الثانى على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة هنا الزاهد الغياب عن دراما رمضان المقبل 2023، للعام الثانى على التوالي بعدما غابت أيضاً عن رمضان الماضى، إذ اعتذرت عن أكثر من عمل خلال الأسابيع الماضية وفضلت التركيز في السينما هذه الفترة اذ تعمل على التحضير لفيلم جديد تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما من تأليف هند عبد الله وإخراج أحمد عبد الوهاب، كما تنتظر عرض فيلمين جديدين خلال الفترة المقبلة.

وانتهت هنا الزاهد مؤخراً من تصوير فيلم "مستر إكس" الذى يجمعها بزوجها أحمد فهمى، والمقرر عرضه في صيف 2023، "ويشارك في بطولة الفيلم أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبرى فواز، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

كما تنتظرهنا عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذى انتهت من تصويره منذ عدة أشهر، والفيلم مأخوذ من وراية تحمل نفس الأسم، وسيناريو حوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية "هيبتا"، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين حيث يشارك فى بطولته مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وآخرون.

وفى سياق آخر، انتهت هنا الزاهد الشهر الماضى من تصوير آخر مشاهد مسلسلها الجديد "سيب وأنا وأسيب" المكون من 10 حلقات والمقرر عرضه العام المقبل، وهو تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان وبطولة هنا الزاهد، وأحمد السعدنى، ساندى على، محمود البزاوى، آية سماحة، محمد جمعة، أحمد سلطان، دنيا سامى، عارفة عبد الرسول، محمود السيسى، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى كوميدي.