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رنا سماحة وسامر أبو طالب يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما بطريقة مختلفة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتفل الملحن سامر أبو طالب وزوجته المطربة رنا سماحة بعيد ميلاد ابنهما مالك بجلسة تصوير مختلفة كان فيها اللون السماوى هو اللون الرسم، من حيث الملابس التى كان يرتديها كل منهما وكذلك ديكور الحفل حتى تورتة عيد الميلاد كان يغلب عليها اللون السماوى، ويرجع ذلك حسبما صرح الملحن تامر أبو طالب لـ"الخليج 365" أن هذا اللون هو اللون المفضل لديه هو وزوجته ويتفاءلان به لذلك تم اختياره ليكون اللون الرسمى فى حفل عيد الميلاد.

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 رنا سماحة  وسامر ابو طالب وابنهما

 

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رنا سماحة  وسامر ابو طالب وابنهما

 

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 رنا سماحة  وسامر ابو طالب وابنهما

 

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 رنا سماحة وابنها مالك 

وعلى جانب آخر تتعاون المطربة رنا سماحة مع زميلها المطرب مينا عطا في أغنية جديدة سيتم طرحها بعنوان "باد بوى"، والتي يقدمها الثنائى على شكل دويتو، وهى الأغنية التي ستكون بشكل مختلف عما قدموه في السابق من أعمال غنائية.

وطرحت المطربة رنا سماحة مؤخرًا أغنية بعنوان "حبيب مامي"، وذلك عبر موقع يوتيوب، وأهدت رنا الأغنية لنجلها الأول والذي أسمته "مالك"، نجل الملحن سامر أبوطالب، والأغنية استعانت فيها بأحداث حقيقية من الحمل والولادة وسبوع ابنها مالك، حيث وثقت رنا هذه اللحظات بتصويرها فيديو، وهي من ألحان محمد فخراني، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع جلال فهمي، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

وتقول كلمات الأغنية: "يا حبيب مامي وروح مامي جيت خليت الدنيا دي غير من وانت يدوب جوايا وانا طايرة من الفرحة دي طير حتة من الروح والقلب.. واخد كل التفكير عوضي من الدنيا يارب يخليك ليا وتبقي بخير ياختي ياختي ياختي عاللي جالي وبقا من بختي مهما يا سنيني يوم بوختي ضحكته تنورلي الدنيا ياختي ياختي ياختي عالدلع ده ده اللي جنن كل القعدة هبقا حاضناه ولأ مش باعده عنه يوم يوم ايه لأ ولا ثانية انا جهزتلك الاوضة وكلها زينة لحد الباب عايز تلعب دنا جايبة عشانك بص في كوم العاب عيش كسر فيها براحتك .. تاني يوم غيرها هيتجاب انت تقول ماما في ثانية هتتفتح كل الأبواب".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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