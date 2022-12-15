شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الدعاية لفيلم "شلبى"لـ كريم محمود عبد العزيز وروبى قبل طرحه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلي لموعد عرض فيلم "شلبى" بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز والنجمة روبى، وذلك بالتزامن مع تكثيف دعاية العمل حيث تصدر أبطال الفيلم الأفيش الرسمي، بالإضافة إلى تصدر كل فنان بمفرده على الافيش الدعائى للفيلم، وهو العمل المقرر طرحه في السينمات 4 يناير المقبل .

ويجسد كريم خلال أحداث الفيلم دور شاب يدعى "شلبى" يعمل فى الملاهى، ويتعرف على روبى وتنشأ بينهما قصة حب مع مرورها بالعديد من المواقف الكوميدية.

أفيش الفيلم

فيلم "شلبى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مصطفى حمدى وقصة وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه فى اطار كوميدى اجتماعى

"شلبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الثالثة بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

كريم محمود عبد العزيز

يذكر أن كريم محمود عبد العزيز وروبى شاركا كضيفى شرف فى فيلم "كيرة والجن" المعروض حالياً فى السينمات، والعمل مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

روبي

حاتم صلاح

بيومي فؤاد